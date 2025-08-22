Lady Cineteca: Confrontan a joven por hacer ruido durante película y arma un escándalo | VIDEO

Pagas tu boleto del cine para vivir una experiencia estética inigualable: sumergirte en dos horas de historias increíbles con una gran pantalla, sonido envolvente y cero ruido e interrupciones. Desafortunadamente, no siempre es así y, en ocasiones, las salas están llenas de gente ruidosa e irrespetuosa. Una joven llevó esta situación al límite, por lo que fue apodada Lady Cineteca.

Esta semana, los cinéfilos de México se llenaron de júbilo con la llegada al país de Eddington, la más reciente cinta del director estadounidense Ari Aster, conocido por otros trabajos como Midsommar (2019) y Hereditary (2018), que recientemente se estrenó en salas de autor como la Cineteca Nacional.

Sin embargo, un grupo de espectadores no pudo disfrutar de la función a causa de un incidente que arruinó la experiencia. Una joven llenó la sala de gritos y escándalo al ser confrontada por hacer ruido en la sala.

Según un video que circuló en redes sociales, durante una función de Eddington, un grupo de amigos confrontó a una joven porque, acusan, estuvo toda la película platicando y haciendo ruido.

En respuesta, la joven comenzó una pelea y enfrentó a sus interlocutores con gritos y hasta amenazas. En los videos, se mira que la joven le grita a otra persona: “¡A mí no me vas a decir ‘loca’, pin… estúpida! ¡Aprende a convivir! ¡Lárgate, lárgate! ¡En tu pu… vida me vuelves a decir ‘loca’!, mientras es detenida por la cintura por otra persona, aparentemente su pareja sentimental.

El grupo de amigos se mantiene sereno, y le pide, con amabilidad a la joven, que, en su lugar, aprenda a guardar silencio cuando compre un boleto para el cine, pues de lo contrario le arruina la experiencia a otras personas.

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que…

Sin embargo, la joven persiste con sus gritos e intimidaciones hasta que llega la policía a la sala. Ahí la autoridad trata de mediar entre ambas partes, pero la joven sigue amenazando al grupo de amigos al acusar que estos siguieron atacándola cuando ella “amablemente” les pidió que dejaran de hacerlo.

“Soy una persona con ataques de ansiedad y ataques de ira. Te estoy pidiendo ‘¡Cállate, déjame en paz!’ y no lo haces. Me sigues atacando”, dice la joven, quien en ningún momento explica por qué estuvo hablando durante toda la película.

4/4

Espero lo tomen en cuenta y no esperemos a que suceda lo peor.



Al final dijo que tenía ataques de ira y ansiedad, pero eso no justifica la pelea que quería iniciar desde que se lanzó a los golpes solo porque se le dijo (durante y al final de la función) que guardara silencio

Al final del video, se mira que todos los asistentes a la sala se retiran poco a poco, algunos riéndose de lo absurda que fue la situación, por los cuales la joven fue apodada Lady Cineteca.

Aunque el video provocó risas entre los internautas, la persona que publicó el material lo utilizó para acusar al recinto de no contar con las medidas de seguridad necesarias ante altercados de este tipo.

Sin embargo, otros usuarios aseguraron que no corresponde a la Cineteca actuar en casos como este, sino que el buen comportamiento en las salas es responsabilidad civil.

