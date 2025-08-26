¿Nicolás Maduro estuvo en una banda de heavy metal en los 80? Esto se sabe

¿Nicolás Maduro tocó la guitarra en una banda de rock antes de ser presidente de Venezuela? Esto se sabe.

Nicolás Maduro acumula más de una década como presidente de Venezuela y, como tal, ha permanecido en el ojo público el tiempo necesario para convertirse en un personaje revestido de controversias, tanto a nivel político como a nivel personal.

Maduro Moros ha sido acusado de corrupción y narcotráfico por parte de Estados Unidos, y ha sido señalado por la comunidad internacional como uno de los principales responsables de mantener a Venezuela en una crisis humanitaria y económica que comenzó desde la época de su antecesor, Hugo Chávez.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Por ello, Nicolás Maduro se ha convertido en una figura con una fuerte presencia mediática al interior y al exterior de su país, y alrededor de él se han elaborado todo tipo de leyendas, mitos, mentiras y verdades. Una historia suya, que ha circulado en internet, asegura que, antes de ser político, fue músico y tocó en una banda de heavy metal. ¿Será verdad?

¿Nicolás Maduro fue guitarrista de la banda de rock Enigma en los 80? Esto sabemos

Antes de ser presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ocupó distintos cargos en la política venezolana; ha sido vicepresidente, diputado, presidente de la Asamblea y Ministro de Relaciones Exteriores.

TREMENDO RECUERDO ‪¡Miren lo que me Encontré! Un tremendo recuerdo de 1980 cuando formé parte de la selección de... Publicado por Nicolás Maduro en Sábado, 18 de julio de 2020

Sin embargo, antes siquiera de dedicarse a la política, Maduro Moros ejerció otros oficios que revelan facetas completamente desconocidas del presidente venezolano: fue conductor del Metro de Caracas (capital de Venezuela), jugador de béisbol y… ¿guitarrista de una banda de heavy metal?

Desde hace tiempo, circula información en internet sobre que Nicolás Maduro, antes de ser el controversial personaje que es hoy, era un habilidoso músico, que llegó a formar parte de una banda en la incipiente escena metalera de Venezuela en los años 80.

Según la información que circula en medios, Nicolás Maduro fue guitarrista de la banda Enigma, cuyo estilo oscila entre el hard rock y el heavy, la cual dejó solo una grabación: la canción “La carrera del viajero”, publicada en 1982 en un recopilatorio de nombre Venerock.

Lo anterior habría sido confirmado por el mismo Maduro en una entrevista televisiva, donde dijo: “Tocaba con Carlos Carrillo, en grupo Enigma; yo tocaba la segunda guitarra y a veces cantaba. Fue en el año 80, 81 u 82… Era el momento de los jóvenes rockeros, revolucionarios, de Caracas”.

Sin embargo, la veracidad de las declaraciones de Nicolás Maduro ha sido puesta en duda en muchas ocasiones. La supuesta foto de Nicolás Maduro sosteniendo una guitarra en su juventud, corresponde, en realidad, al guitarrista Carlos Carrillo, mencionado anteriormente, y usuarios en redes sociales quienes aseguran haber conocido a la banda, o haber vivido en su época, afirman que Maduro nunca formó parte de la misma .

Incluso, un sitio web especializado en música venezolana llamado Rock Hecho en Venezuela directamente niega que el presidente venezolano haya formado parte de esta agrupación.

Según internautas, esta es la foto de Nicolás Maduro en la banda Enigma; expertos aseguran que es Carlos Carrillo. ı Foto: Redes sociales

“En años recientes surgió la falsa información de la participación de Nicolás Maduro como integrante de la banda. La agrupación se encargó de desmentir tal información y entre los diferentes integrantes de Enigma, en ningún momento se encontró el presidente de la República ni ninguno de sus allegados”, asegura el sitio web Rock Hecho en Venezuela.

Sin embargo, en los comentarios de la canción “La carrera del viajero” en YouTube, hay una persona quien afirma haber sido baterista del grupo Enigma y, aunque en ningún momento asegura que Nicolás Maduro haya sido integrante de la banda, dijo que éste era un “buen amigo” de sus integrantes y apoyaba en la organización de las presentaciones.

Maduro era amigo de la banda, afirma internauta quien, asegura, fue integrante de la banda Enigma. ı Foto: Captura de pantalla

