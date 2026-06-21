Actualización Android 17: Dispositivos que la tienen disponible, cambios y mejoras

Android anunció que su nueva actualización ya está disponible para varios dispositivos, por lo que sus usuarios podrás disfrutar de la versión 17 de su sistema operativo que incluye mejoras y cambios.

Luego de que pasaran varios meses de probar las versiones beta, Android 17 ya está disponible para quienes cuente con un dispositivo Pixel 6 en adelante, y estas actualizaciones llegarán a partir de hoy.

Esta actualización se realizará por fases, por lo que quienes aún no vean disponible la actualización de Android 17 en sus dispositivos la tendrán disponibles próximamente en su smartphone.

Debido a que Android 17 está disponible para Google Pixel 6 en adelante, se espera que los dispositivos de marcas como Samsung, OnePlus, Xiaomi, Honor tengan disponibles sus actualizaciones durante los próximos meses.

The June Pixel Drop includes new features and updates that make your devices more personalized and helpful. You’ll now be able to:



✨ React in real-time with Screen reactions (no green screen required)

✨ Blend any combination of text, images and video to create your own… pic.twitter.com/Nrt8kwAFSE — Google (@Google) June 16, 2026

Novedades, cambios y mejoras de Android 17

El Android 17 incluye mejoras que están enfocadas en la productividad de sus usuarios durante sus actividades cotidianas, así como en el entretenimiento y la seguridad que tienen dentro de sus dispositivos.

Una de estas mejoras son las burbujas (Bubbles) o ventanas flotantes accesibles que se encuentran en la parte inferior de los celulares, en las que se pueden ver algunas aplicaciones de manera más compacta sobre la aplicación que estás utilizando en pantalla grande.

La grabación de pantalla ahora cuenta con una barra de herramientas; además, se incluye una opción para que puedas grabarte con la cámara frontal mientras muestras la pantalla del celular al mismo tiempo, lo que hace que los creadores de contenido puedan realizar videoreacciones de manera más fácil.

Quienes tengan un teléfono plegable podrán disfrutar una nueva manera de jugar videojuegos, pues ahora se ppuede utilizar la parte de debajo de la pantalla como un mando dinámico para que se pueda aprovechar la pantalla al máximo.

En cuanto a la seguridad, se cuenta con una aplicación que comparte tu ubicación de manera precisa a los usuarios que quieras durante el periodo de tiempo que indiques; además, ahora podrás bloquear tu dispositivo con la opción “Marcar como perdido” del Find Hub en caso de extraviarlo.

Tambié se agregan detección de amenazas en tiempo real para las aplicaciones que tengan comportamiento sospechoso, y ajustes en el número de veces que se puede intentar acceder al dispositivo con el PIN.

Android 17 is here 📲 New features include:



🫧 Bubbles, which allows you to turn any app into a compact, floating window so you can stay in the flow

🤳 Screen Reactions, so you can record yourself using your device’s selfie camera and capture your phone screen at the same time… pic.twitter.com/9ECosW1hJr — Google (@Google) June 16, 2026

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