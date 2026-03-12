Asaltan tienda departamental en San Pedro de los Pinos; roban celulares y huyen en motocicletas

Tres sujetos asaltaron una tienda Sanborns ubicada dentro del centro comercial Metrópoli Patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos, donde rompieron vitrinas del área de electrónicos para robar varios teléfonos celulares antes de escapar en motocicletas.

Los hechos ocurrieron este jueves en el establecimiento localizado sobre avenida Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables ingresaron al negocio y se dirigieron directamente a la zona donde se exhibían dispositivos móviles.

Una vez en el área de telefonía, los sujetos rompieron los cristales de las vitrinas para tomar varios equipos celulares, en un robo que se ejecutó en cuestión de minutos.

TE RECOMENDAMOS: Con 119 acciones interinstitucionales Clara Brugada presenta Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial 2026

Un video captado durante el asalto muestra el momento en que uno de los presuntos ladrones sale del establecimiento cargando una maleta negra con los teléfonos robados. En su intento por escapar, el individuo resbala sobre los cristales que quedaron esparcidos en el suelo tras romper las vitrinas, aunque logra levantarse y continuar la huida.

Tras el atraco, los tres hombres abandonaron rápidamente la tienda y escaparon del lugar a bordo de dos motocicletas, con las que se alejaron de la zona antes de que llegaran los cuerpos de seguridad.

🚨Asaltan tienda departamental en San Pedro de los Pinos.



Tres sujetos rompieron vitrinas y robaron varios teléfonos celulares en una tienda departamental de Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos.



Los responsables huyeron en dos motocicletas,… pic.twitter.com/09bfrimMPl — Azucena Uresti (@azucenau) March 13, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio luego del reporte del robo. En el lugar se entrevistaron con el gerente del establecimiento, quien informó que tres personas participaron en el asalto y sustrajeron varios teléfonos celulares.

Las autoridades capitalinas iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia del centro comercial y de calles cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y conocer la ruta que siguieron tras escapar.

Asimismo, personal policial orientó al encargado del negocio para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de iniciar la investigación formal del caso.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL