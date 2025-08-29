Video de Génesis Peña donde comparte testimonio de abuso causa indignación

Génesis Peña da testimonio en VIDEO sobre el delito del cual fue víctima.

El nombre de Génesis Peña ha resonado en medios digitales en los últimos días, debido a que, detrás de él, se esconde un delito que conmocionó a la comunidad latinoamericana: al salir de una fiesta, fue drogada y presuntamente abusada sexualmente por un grupo de hombres.

Este caso ha generado indignación entre los internautas, pues Génesis no solamente fue víctima de un grave delito, sino que, además, denunció que éste fue grabado y difundido de forma ilícita en internet.

Exigen justicia para Génesis Peña en redes sociales; esto sabemos de su caso. ı Foto: La Razón de México

Ahora, el caso de Génesis Peña, además de provocar enojo, ha dejado muchas preguntas abiertas, algunas de las cuales involucran a otra mujer, una supuesta amiga de la víctima. Las interrogantes y la indignación se acrecentaron cuando la víctima expuso su versión en un video. ¿Qué nos dice este material? Te contamos.

Génesis Peña comparte su versión del delito sexual del que fue víctima

A través de redes sociales, circuló un video en el que Génesis Peña, joven mujer de República Dominicana, comparte su versión del delito sexual del que fue víctima, en el que seis personas abusaron de ella después de una fiesta en la que, presuntamente, bebió una bebida alcohólica adulterada.

En la grabación, la joven de 21 años, de espaldas y con lágrimas en los ojos, cuenta cómo ella vivió los hechos. Narra que fue invitada a una fiesta por una compañera suya.

Detalló que, al llegar a la fiesta, se encontró con muchas personas desconocidas, entre ellas los hombres a quienes posteriormente acusó del delito, así como varias botellas sobre la mesa.

En este contexto, Génesis fue al baño y dejó su vaso descuidado. Al regresar, bebió del mismo y comenzó a sentir malestar.

“Como a los 10 minutos perdí conocimiento de todo. Una chica que me reconoció me llevó afuera para pedirme un taxi que me llevara al hospital… pero uno de ellos [los presuntos abusadores], llegó y le dijo a la chica: ‘déjala, ella viene con nosotros, la vamos a llevar al hospital’”, narró Génesis en su video.

Génesis Peña asegura que, después de ese momento, no se acuerda de nada, y se enteró del delito que habían cometido contra ella gracias al video que lo atestigua y que, posteriormente, se difundió en canales digitales como WhatsApp y Telegram.

“Supuestamente me llevaron al hospital, después de ahí, desperté. Supuestamente peleé con la compañera que salió conmigo desde aquí, pero yo no recuerdo nada. Me desperté al otro día a las 7 de la mañana, pero de ahí no recuerdo nada”, dijo la joven dominicana.

Causa indignación posible implicación de “amiga” de Génesis Peña

Uno de los puntos de la historia de Génesis Peña que más causó indignación fue la sugerencia de que la compañera que la invitó a la fiesta pudiera estar involucrada en el delito.

Una joven de nombre Génesis Peña, de 21 años, denunció haber sido víctima de abuso tras asistir a una reunión con amistades en el municipio de Villa González, Santiago. Según relató, luego de compartir bebidas alcohólicas, comenzó a sentirse desorientada y perdió la noción de los… pic.twitter.com/525Blpwnc8 — cachicha (@cachicha) August 29, 2025

En el video, la dominicana cuenta que la compañera que la invitó le insistió con vehemencia que fuera a la fiesta, pero Génesis, en realidad, no quería ir. “Me insistió en que fuera: yo ni quería ir, ni siquiera me había bañado, pero ella me esperó y me insistió”.

Incluso, al final del video, Génesis Peña asegura que ella solo había salido una vez con la otra joven. En el mismo sentido, aclaró que a ninguno de los seis presuntos abusadores los había visto antes.

🎥 Rueda de prensa | El vocero de la Policía Nacional, coronel @diego.pesqueira, informó que se persigue activamente a seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.



📌… pic.twitter.com/XA5GvqFXkL — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) August 29, 2025

A propósito, la Policía Nacional de República Dominicana informó que, como parte de las investigaciones, está entrevistando a la joven que acompañó a Génesis Peña a la parada donde iban a pedir el taxi. Sin embargo, se desconoce si un procedimiento igual se está siguiendo con la compañera que invitó a la víctima a la fiesta.

“Que se haga justicia, que esto no se quede así”, concluye Génesis Peña en el video.

