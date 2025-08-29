¿Quién es Génesis Peña, joven abusada por seis hombres?

Exigen justicia para Génesis Peña en redes sociales; esto sabemos de su caso.

Un nuevo caso de delito sexual conmocionó a las redes sociales y a la comunidad latinoamericana. Se trata de Génesis Peña, una mujer quien, tras asistir a una fiesta, fue abusada por un grupo de seis hombres, presumiblemente después de que la drogaran y la dejaran inconsciente.

En redes sociales, se difundió la noticia de la joven Génesis, el cual indignó a los usuarios de redes sociales toda vez, además del delito cometido, los perpetradores grabaron los hechos y difundieron el material en redes sociales.

Internautas de todo el mundo exigen justicia por Génesis Peña. ı Foto: Cuartoscuro

Ahora, la comunidad exige justicia y que avance con rapidez el caso de la joven, quien, además, ya interpuso una denuncia por los hechos cometidos en su contra. Esto sabemos de la mujer y el delito que causó indignación y enfado.

¿Quién es y de dónde es Génesis Peña? Esto sabemos del desgarrador delito

El nombre de Génesis Peña circula en redes sociales, no solo entre colectivas feministas, sino en toda la comunidad latinoamericana, debido a que, como se reportó en estos medios, fue víctima de abuso sexual por parte de seis perpetradores.

Pero ¿qué se sabe de Génesis Peña y del delito que ensombreció a la comunidad?

Génesis Peña es una joven dominicana de 21 años que, según denunció a las autoridades de su país, fue víctima de delito sexual después de que acudió a una fiesta en Villa Gómez, Santiago, República Dominicana.

Según los testimonios recogidos por la Policía Nacional Dominicana, Génesis se encontraba en una tienda (un “colmadón”, como se conoce en su país), frente a la parada de un autobús, cuando perdió el conocimiento. Anteriormente, había consumido bebidas alcohólicas.

Después de ahí, fue llevada por al menos seis hombres a un lugar, donde, según la denuncia, cometieron abuso sexual en contra de ella. Estos hechos habrían quedado grabados y se habrían difundido en medios como WhatsApp y Telegram.

Meses después, Génesis Peña interpuso una denuncia —se desconoce por qué tomó tanto tiempo, aunque se presume que el miedo o posibles amenazas retrasaron las acciones judiciales—, después de lo cual la Procuraduría General de República Dominicana inició las investigaciones.

🎥 Rueda de prensa | El vocero de la Policía Nacional, coronel @diego.pesqueira, informó que se persigue activamente a seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.



📌… pic.twitter.com/XA5GvqFXkL — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) August 29, 2025

Así, se encontró que, entre los perpetradores, estarían seis hombres de aliases “Guaro”, “Ferere”, “Contreras”, “Fondo” y “Bebé”. La Policía Nacional de República Dominicana advirtió que, además, se tiene conocimiento de que estos hombres van armados. Incluso, hizo un llamado público a que se entreguen voluntariamente.

Por el momento, se está entrevistando a la amiga de Génesis, para deslindar que ella haya tenido una responsabilidad en los hechos.

