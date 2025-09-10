Menu Dragón Telegram: Cómo entrar a este canal que difunde impactantes VIDEOS

Menu Dragón de Telegram es uno de los canales más populares de esta red social de mensajería que está causando revuelo en redes sociales por que difunde impactantes videos virales y algunos son prohibidos.

Si te has encontrado con videos de los que todo el mundo habla, pero no puedes encontrarlo en ninguna red social, en este tipo de canales de Telegram comparten los clips, sin embargo, se trata de una comunidad a la que puedes ingresar siempre que los administradores validen tu usuario.

¿Cómo entrar al canal Menu Dragón de Telegram?

Para ingresar al canal de Menu Dragón de Telegram lo que tienes que hacer es entrar a el link del canal y solicitar unirte.

Una vez que das clic a la liga para ingresar te aparece un mensaje en el que se lee que la solicitud está a evaluación y solo puedes entrar una vez que los administrares acepten tu solicitud.

Este tipo de canales tienen más de 100 mil usuarios conectados para recibir los videos virales del momento.

Cómo entrar al grupo Menu Dragón Telegram ı Foto: Especial

¿Qué videos virales puedes ver en Menu Dragón de Telegram?

Algunos de los videos virales que puedes ver son los videos filtrados, de hecho en este canal se dio a conocer el video de Isabella Ladera y Beéle.

Otros canales similares a Menu Dragón

Este no es el único canal que hay en Telegram que difunde videos virales sensibles o prohibidos, sino que también están el de Dragón Vengador o el de Dragón Furr y.

Se dice en redes sociales que la mayoría de los videos que se publican en estos canales serían falsos.

Telegram también tiene canales de promociones, por ejemplo, hay canales que se dedican a cazar las ofertas de las plataformas como Amazon y Mercado Libre, suben los precios más baratos o errores de precios de estas tiendas en línea, aunque se llevan una comisión por difundir estas promociones.

Cuando se dio a conocer que tiendas chinas hacían productos de lujo a muy bajo costo y que era el mismo artículo de las tiendas de lujo, la gente empezó a buscar las páginas en donde se podía comprar directamente con el fabricante, en Telegram se dieron a conocer varios canales que difundían estas ofertas de tiendas chinas para comprar estos artículos como bolsos, lentes, calzado y ropa.