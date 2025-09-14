¿Va a temblar el 19 de septiembre? Algunos afirman que sí por esta razón

Históricamente en México ha habido dos grandes sismos que azotaron con muchos daños la capital del país y estados aledaños el día 19 de septiembre, por lo que muchos ya lo asocian con algo malo.

En redes sociales usuarios no solo catalogan el 19 como un signo de catástrofes, sino todo el mes de septiembre, incluso asegurando que se trata de una ‘maldición’ que mantiene a la capital en estados de alerta.

Con el 19 de septiembre cada vez más cerca, conspiranoicos han viralizado la teoría sobre un sismo en esta próxima fecha.

Edificios colapsados durante sismos registrados el 19 de septiembre en México ı Foto: Especial La Razón

¿Va a temblar?

Entre las teorías más fuertes sobre un supuesto sismo para este viernes 19 de septiembre se encuentra una que afirma que es un ‘movimiento cíclico’, pues aseguran que los movimientos telúricos se repiten cada cuatro años.

Cospiranoicos que han compartido esta teoría explican que cada cuatro años tiembla en el día 7 u 8 de septiembre, y que esa sería una ‘señal’ de que un sismo más fuerte vendría para el 19

Sin embargo, los sismos no se pueden predecir, por lo que la teoría resulta ser falsa. Durante muchísimos años expertos académicos han explicado que estas liberaciones de energía y movimientos en la corteza terrestre se dan sin previo aviso y sin mostrar algún tipo de comportamiento que ayude a predecirlos.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Recomiendan a la población no entrar en pánico y no realizar actos que puedan propagar noticias falsas al resto de la población. Pero debes estar preparado para el Simulacro Nacional que se llevará a cabo ese mismo día.

Si bien, no puedes predecir un sismo, puedes realizar algunas acciones que te ayudarán a estar mejor preparado en caso de que uno llegará a suceder en cualquier momento, tal como: preparar una mochila de emergencia, identificar salidas y accesos en los inmuebles en los que te encuentras o tener un plan de acción familia.

¡Regístrate y participa en el #SegundoSimulacroNacional2025 este 📅 19 de septiembre a las 🕛 12:00 h (hora del centro)!



Ingresa a 🔗 https://t.co/kbpEbLQV2n y suma a la cultura de la prevención. pic.twitter.com/ngji50IHwt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 14, 2025

