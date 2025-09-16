¿Quién fue Manuela Molina, ‘La Capitana’, nombrada por Sheinbaum durante el Grito de Independencia?

Durante su primer Grito de Independencia la Presidenta Claudia Sheinbaum entre las 20 arengas que exclamó el nombre de varias mujeres que han sido parte de la historia, así como aquellas que pertenecen a comunidades indígenas, así como por la independencia y soberanía nacional.

Con la bandera en mano, la mandataria destacó a mujeres históricas, pues además de nombrar a los héroes de la patria que habitualmente son mencionados, eligió reconocer a Josefa Ortiz de Domínguez por su apellido: Téllez Girón y mencionó además a Manuela Molina ‘la capitana’.

¿Quién es Manuela Molina ‘La Capitana?

Manuela Molina, conocida como “La Capitana”, es considerada la primera mujer en recibir un rango militar dentro del ejército insurgente.

Nacida en Taxco, Guerrero, en 1780, Manuela Molina se unió al movimiento independentista liderado por José María Morelos y Pavón. Su talento estratégico y su coraje en el campo de batalla la llevaron a obtener el título de Capitana, otorgado por la Junta de Zitácuaro en 1813, un hecho poco común para una mujer de su época.

Se sabe que participó en al menos siete batallas, entre ellas la toma del puerto de Acapulco el 13 de abril de 1813 y la rendición del Fuerte de San Diego el 20 de agosto del mismo año.

A diferencia de otros combatientes, nunca aceptó indultos de la Corona española ni apoyó el plan de Agustín de Iturbide para consumar la independencia. Su firmeza le costó heridas graves en batalla, y finalmente falleció el 2 de marzo de 1822 en Texcoco, Estado de México.

Manuela Molina, conocida como “La Capitana” ı Foto: Especial

