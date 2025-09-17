En Pedregal, Panamá, un joven identificado en redes como @kinpanama mostró lo que afirmaba ser un meteorito que había caído en su patio. El descubrimiento causó controversia y curiosidad entre internautas de todo el mundo, por lo que el video se volvió viral en poco tiempo.

Según el joven, en la piedra supuestamente proveniente del espacio creció una criatura que parecía salida de una película de Venom. Este ser era color negro y viscoso, por lo que se especulaba sobre un posible contacto alienígena.

Extraña criatura ‘crece’ en supuesto meteorito que cayó en Panamá | VIDEO

El 29 de agosto, un usuario panameño conocido como @kinpanama aseguró haber hallado un meteorito en el distrito de Pedregal. Según su relato, la roca comenzó a “crecer” y a emitir una sustancia negra, cambiante y aparentemente viva, que pronto adoptó la forma de una criatura con tentáculos oscuros, brillantes y en constante movimiento.

La criatura, según el tiktoker, quemaba las plantas al contacto y describía que había un olor “a quemado”. El aspecto de este extraño ser recordó a los usuarios de redes sociales al personaje de Marvel Venom, por lo que pronto el monstruo fue llamado el Venom panameño.

En pocos días, TikTok se inundó de videos mostrando cómo esta extraña masa reaccionaba a la luz, además de aumentar de tamaño descontroladamente, superando los límites del recipiente en el que estaba contenida. Kin explicó que se vio obligado a trasladarla a una caja fuerte y mantenerla en la oscuridad para evitar que siguiera expandiéndose.

¿Es real o un montaje?

En redes sociales los usuarios se debatían entre si la extraña criatura era real o todo era un montaje del joven originario de Panamá. Finalmente, y posiblemente debido a la presión creciente en redes, Kin explicó en su cuenta de TikTok que todo formaba parte de una historia ficticia creada con fines de entretenimiento.

Aunque en algún momento el joven expresó preocupación por “haber puesto en riesgo” al supuesto organismo, terminó admitiendo que se trataba de un montaje. Expertos en micología y biología analizaron las imágenes de TikTok y ofrecieron una explicación mucho más lógica, aclarando que no era una criatura alienígena ni una mutación, sino un hongo. Específicamente, el Clathrus archeri, conocido popularmente como los “Dedos del Diablo”.

Este hongo, originario de Australia, pero presente en otras zonas del mundo, emerge desde un saco blanco subterráneo. Al desarrollarse, despliega varios brazos de color rojo recubiertos de esporas negras y viscosas. Tiene un olor muy fuerte y un aspecto bastante extraño.