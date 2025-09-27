Google se puso ‘retro’ y dedicó su doodle a su primer logo, de 1998

Google dedica su doodle a su 27 aniversario y coloca en su página principal el primer logo de su historia.

El buscador más popular de todo internet, Google, celebra 27 años de existencia con un movimiento nostálgico: colocó el primer logo de su historia en su doodle de hoy, es decir, en la imagen de su página principal.

Usuarios en redes sociales entraron hoy al buscador de Google con una sensación de que habían viajado casi 30 años atrás en el tiempo, a 1998, pues se encontraron con el logo antiguo del sitio web, con sus clásicas letras con relieve y sombras, muy al estilo del internet de los años 90.

Así luce el doodle de Google hoy, con su primer logo en la historia. ı Foto: Captura de pantalla

Con este logo, Google celebra sus orígenes como una modesta empresa en el mundo de la web, que apenas comenzaba a explorarse y conocerse a finales de los años 90. Ahora, se ubica como uno de los buscadores más usados, con un ecosistema de servicios muy amplio, que abarca desde entretenimiento (YouTube) hasta productividad (Drive, Gmail…).

“¡Este Doodle celebra el 27.º aniversario de Google! Google se fundó en 1998 con el objetivo de organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”, escribió Google en el sitio web de su doodle de hoy.

Así lucía el buscador de Google en 1999, meses después de su lanzamiento. ı Foto: Web Design Museum

“Al celebrar hoy el aniversario de Google, recordamos nuestros humildes comienzos como proyecto de investigación en un garaje, lo que demuestra que los grandes avances pueden surgir en lugares cotidianos”, explicó la empresa.

Los doodles son ilustraciones que Google coloca en su página principal, con el objetivo de conmemorar una fecha especial. Los diseños son complejos y llamativos, y se vuelven virales rápidamente.

Oficinas de Google, en Estados Unidos. ı Foto: Flickr

Google ha dedicado doodles a fechas nacionales e internacionales, incluso a celebraciones locales como el Día de la Independencia en México.

Por otro lado, la empresa Google fue fundada el 4 de septiembre de 1998, si bien fue el 27 de septiembre de ese mismo año que se estrenó por primera vez el motor de búsqueda que todos conocemos, como una forma de organizar la información en el naciente internet como conocemos hoy.

