En septiembre de 1998 dos estudiantes de posgrado de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundaron una empresa con un objetivo ambicioso, organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil.

El proyecto, nacido en un garaje alquilado en Menlo Park, California, se transformó en Google, un motor de búsqueda que pronto revolucionó no sólo la forma de navegar en Internet, sino también la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

Hoy, a más de dos décadas de aquel inicio, Google conmemora un nuevo aniversario consolidado como uno de los gigantes tecnológicos más influyentes de la historia moderna. Su trayectoria no sólo cambió el rumbo del Internet, sino que dio origen a una nueva era de innovación digital que impacta a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Google cumple 25 años y así cambió la historia del internet ı Foto: Imagen: Google

El Dato: Google Alerts es una herramienta gratuita que te permite recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier tema de interés y en el momento exacto en el que sucede.

Cuando Google apareció, los buscadores existentes eran lentos, imprecisos y saturados de publicidad. La innovación de Page y Brin radicaba en un algoritmo que clasificaba los resultados de acuerdo con la relevancia y los enlaces entrantes a cada página. Esto ofrecía búsquedas más rápidas, confiables y útiles para los usuarios.

Ese principio marcó la diferencia y permitió que Google superara en poco tiempo a competidores, dominando el mercado de búsquedas con un nivel de precisión que parecía imposible.

El buscador fue apenas el inicio. A lo largo de los años amplió su influencia con productos que hoy forman parte del día a día de millones de personas como Gmail, Maps, YouTube, Android o Google Drive.

Hoy, hablar de Google no sólo es referirse a un buscador, sino a un ecosistema tecnológico completo, que abarca publicidad, Inteligencia Artificial, computación en la nube, dispositivos electrónicos y automóviles autónomos.

El Tip: El primer servidor de Google estaba construido con piezas de Lego.

Antes de Google, navegar por Internet era un proceso fragmentado y poco intuitivo. La llegada de este motor de búsqueda democratizó el acceso a la información, permitiendo que cualquier persona, sin importar su conocimiento técnico, pudiera encontrar respuestas en segundos.

Google transformó el Internet en una herramienta de uso cotidiano y masivo. Su impacto puede resumirse en tres grandes aportes: acceso universal al conocimiento: hoy, desde estudiantes hasta profesionales y curiosos pueden acceder a información científica, cultural, histórica y práctica en cuestión de segundos.

La revolución publicitaria con Google Ads, la compañía cambió el modelo de negocios digital, creando un sistema en el que millones de empresas pueden anunciarse en función de búsquedas específicas. Transformación cultural: expresiones como “googlear” se volvieron sinónimo de buscar información.

Google cumple 25 años y así cambió la historia del internet ı Foto: Imagen: Google

5 billones de búsquedas al año se procesan en Google

Ahora resulta casi imposible imaginar un día sin Google. Desde consultar cómo llegar a un destino hasta revisar el correo, traducir un texto, organizar reuniones virtuales o almacenar documentos en la nube, el gigante tecnológico se ha vuelto una extensión natural de nuestras rutinas.

La empresa ha impulsado avances que trascienden lo digital. Con Google Scholar, fomenta el acceso a investigaciones académicas; con Google Arts & Culture, acercó museos y galerías a todo el mundo. Con sus proyectos de Inteligencia Artificial busca aplicaciones médicas y científicas que podrían cambiar el futuro de la humanidad.

El dominio de Google también ha generado cuestionamientos. Su poder en el mercado publicitario, la gestión de datos personales y la concentración tecnológica han sido objeto de investigaciones y multas en distintas partes del mundo. Diversos gobiernos y organizaciones acusan a la empresa de prácticas monopólicas y de acumular demasiado poder de información.

Asimismo, el avance de la Inteligencia Artificial plantea nuevos retos éticos y regulatorios. Herramientas como Gemini, su sistema de IA multimodal, muestran el futuro de las interacciones con las máquinas, pero también generan debates sobre privacidad, sesgos algorítmicos y el impacto en el empleo.

Aun con críticas y desafíos, Google se mantiene en el centro de la innovación. Su aniversario no sólo recuerda la historia de dos jóvenes universitarios que soñaron con organizar Internet, sino también la evolución de una compañía que ha cambiado para siempre la forma en que entendemos la información, el comercio, la comunicación y la cultura digital.

El futuro apunta hacia la integración total de la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada, la computación cuántica y la expansión de sus servicios en nuevas áreas. El reto para Google será mantener su espíritu de innovación sin perder de vista la responsabilidad social y ética que conlleva ser la puerta de entrada a la información del planeta.