Día de San Miguel Arcángel: cuándo se celebra y quién es

La figura de San Miguel Arcángel ha inspirado durante siglos a millones de fieles alrededor del mundo. Reconocido como uno de los grandes defensores de la fe, su nombre está asociado a la protección, la justicia y la lucha contra el mal.

Iglesias, oraciones y devociones se han levantado en su honor, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados en distintas culturas.

Cada año, los creyentes esperan con fervor el día dedicado especialmente a San Miguel, fecha en la que comunidades enteras celebran misas, procesiones y rituales para pedir su intercesión y dar gracias por los favores concedidos.

La Iglesia católica ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo es el Día de San Miguel Arcángel?

El Día de San Miguel Arcángel se conmemora cada 29 de septiembre, una fecha que también recuerda a los arcángeles Gabriel y Rafael. Esta jornada, marcada en el calendario litúrgico de la Iglesia católica y miles de feligreses la celebran.

En muchas comunidades, especialmente en países de tradición católica, el 29 de septiembre es una oportunidad para rendir homenaje a San Miguel como líder de los ejércitos celestiales y protector frente a las fuerzas del mal.

Además, es un día en el que los devotos suelen acudir a templos rezando oraciones especiales y participando en festividades religiosas, donde agradecen al Arcángel su protección.

San Miguel Arcángel, (A partir de George Rouault), de Carmen Parra. ı Foto: Cortesía Munal

¿Quién es San Miguel Arcángel?

San Miguel es considerado uno de los tres arcángeles reconocidos por la Iglesia católica, junto con Gabriel y Rafael.

Su nombre significa “¿Quién como Dios?” y lo identifica como líder de los ejércitos celestiales, protector del pueblo de Dios y guardián frente al mal. La tradición lo presenta como un guerrero espiritual que lucha contra las fuerzas demoníacas, motivo por el cual es invocado como defensor de la fe y guía en los momentos de dificultad.

Iglesia católica ı Foto: de archivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT