Día de San Miguel Arcángel: cuándo se celebra y quién es

La figura de San Miguel Arcángel ha inspirado durante siglos a millones de fieles alrededor del mundo. Reconocido como uno de los grandes defensores de la fe, su nombre está asociado a la protección, la justicia y la lucha contra el mal.
Iglesias, oraciones y devociones se han levantado en su honor, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados en distintas culturas.
Cada año, los creyentes esperan con fervor el día dedicado especialmente a San Miguel, fecha en la que comunidades enteras celebran misas, procesiones y rituales para pedir su intercesión y dar gracias por los favores concedidos.
“Hola, vimos tu currículum”: así opera la nueva estafa en México
¿Cuándo es el Día de San Miguel Arcángel?
El Día de San Miguel Arcángel se conmemora cada 29 de septiembre, una fecha que también recuerda a los arcángeles Gabriel y Rafael. Esta jornada, marcada en el calendario litúrgico de la Iglesia católica y miles de feligreses la celebran.
En muchas comunidades, especialmente en países de tradición católica, el 29 de septiembre es una oportunidad para rendir homenaje a San Miguel como líder de los ejércitos celestiales y protector frente a las fuerzas del mal.
Además, es un día en el que los devotos suelen acudir a templos rezando oraciones especiales y participando en festividades religiosas, donde agradecen al Arcángel su protección.
¿Quién es San Miguel Arcángel?
San Miguel es considerado uno de los tres arcángeles reconocidos por la Iglesia católica, junto con Gabriel y Rafael.
Su nombre significa “¿Quién como Dios?” y lo identifica como líder de los ejércitos celestiales, protector del pueblo de Dios y guardián frente al mal. La tradición lo presenta como un guerrero espiritual que lucha contra las fuerzas demoníacas, motivo por el cual es invocado como defensor de la fe y guía en los momentos de dificultad.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT