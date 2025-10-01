¿Lo envenenaron? Muere Chicles, el perrito maratonista y así lo despide su dueño

Chicles, el perro maratonista de Tijuana, murió presuntamente envenenado, confirmó su dueño, Héctor “El Flecha” Hernández. A pesar de la atención veterinaria, el animal no sobrevivió, generando indignación y tristeza en la comunidad local.

De la calle al corazón de la ciudad

Rescatado de las calles en 2018 por Héctor “El Flecha” Hernández, Chicles pasó de ser un perro callejero a convertirse en un ícono del atletismo local. Junto a Hernández participó en maratones y carreras de 5 y 10 km, destacándose no solo por su energía y constancia, sino también por la inspiración que transmitía a quienes lo veían correr.

“Cada mirada, cada ladrido, cada carrera, quedará grabado en mi memoria para siempre”, dijo Hernández en un video publicado en sus redes sociales, donde anunció la muerte de su inseparable compañero.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de pistas Lewis Hamilton comparte un desgarrador mensaje de dolor sobre el delicado estado de salud de su perro Roscoe

De acuerdo con testimonios del dueño y vecinos, Chicles fue víctima de un presunto envenenamiento. A pesar de la rápida atención veterinaria, el animal no sobrevivió.

La noticia ha causado conmoción en la comunidad, que exige justicia y medidas para evitar futuros actos de crueldad hacia los animales.

Chicles no solo se destacó en el deporte; también se convirtió en un referente cultural. En 2023, la ciudad de Tijuana inauguró un mural en su honor en el bulevar Benítez, y su historia fue compartida en medios locales y nacionales, consolidando su figura como símbolo de perseverancia, amistad y amor incondicional.

La muerte del perro maratonista ha abierto un debate sobre la protección animal en la ciudad. Autoridades locales han recibido denuncias por el presunto envenenamiento y se espera que las investigaciones determinen responsabilidades.

“Chicles era más que un compañero de entrenamiento, era un amigo que nos enseñó que la lealtad y la determinación no conocen límites”, agregó Hernández, visiblemente afectado por la pérdida.

El legado de Chicles sigue vivo en Tijuana. Corredores, vecinos y aficionados al deporte continúan recordando su historia, y su espíritu sigue corriendo en cada maratón y en cada acto de cariño hacia los animales.

Su historia no solo inspira a valorar la adopción responsable, sino también la fuerza del vínculo entre humanos y animales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL