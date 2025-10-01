Xbox aumentan 50% el costo de suscripción de Game Pass ¿Cuánto costará ahora?

Con los nuevos beneficios y actualizaciones del Xbox Game Pass también vino otro cambio, un incremento en el costo de la suscripción.

Aunque ahora se contará con un catálogo más amplio y más beneficios, el costo de la suscripción tendrá un aumento de precio bastante significativo, específicamene en el Game Pass Ultimate.

La suscripción a Xbox Game Pass Ultimate brindará acceso a más de 400 juegos, a demás de más títulos el día de lanzamiento, así como una mejora significativa en la calidad de transmisión en la nube.

Todos estos beneficios tendrán un costo de 30 dólares mensuales, mientras que anteriormente tenía un costo de 20 dólares.

En caso de las suscripciones Essential y Premium no se cuenta con cambios hasta el momento en los costos, pero sí en los nombres, pues anteriormente Essential era conocido como Core, mientras que Premium antes se llamaba Standard.

Los costos de cada suscripción en pesos serán los siguientes:

Essential 169 pesos mensuales

Premium 219 pesos mensuales

Ultimate 449 pesos al mes, lo que representa un incremento de 150 pesos

Xbox Game Pass Ultimate dará acceso a los suscriptores a más de 75 lanzamientos anuales, y un sistema de recompensa de hasta 100 dólares anuales.

Xbox Game Pass Premium dará acceso a más de 200 juegos, mientras que Essential brinda acceso a más de 50 juegos.

Xbox Game Pass ı Foto: Especial

¿Qué es Game Pass y cómo funciona?

De acuerdo con Microsoft, el Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mediante el cuál se puede tener acceso a una biblioteca de juegos para Xbox y para computadora, así como a la nube.

Con un Game Pass puedes descargar y juegar videojuegos en alta calidad, entre los que se incluye nuevos jueos el día de lanzamiento, esto está disponible solo en cierto tipo de suscripción.

Para poder utilizar un Game Pass se requiere contar con una computadora que tenga sistema operativo windows 11 o 10, o que tenga un cloud gaming, o también se puede utilizar en consolas Xbox series X, series S y One.

También se puede utilizar en teléfonos inteligentes o tabletas con sistema operativo android 6.0 en adelante, y en iPhone o iPad con sistema operativo iOS 12 en adelante.

En algunas smart TV o televisiones con Android TV también puede utilizarse, así como en algunos modelos de televisor Samsung que tengan Tizen.

El Game Pass es el sustituto de Xbox Live Gold, que era el servicio mediante el cuál se podía obtener juegos sin costo todos los meses para poder jugarlos desde una consola.

La cuenta de Game Pass no se puede compartir con otros usuarios, aunque antes existía una función llamada Xbox Game Pass Amigos y Familia, este cambio se dio desde el 15 de agosto de este año.