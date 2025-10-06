Este es el impactante VIDEO de la muerte de Balin Miller, tras caer 700 metros en Yosemite

En redes sociales circula un video donde se puede ver el momento en el que un escalador cae repentinamente de un muro rocoso mientras se encontraba descendiendo.

Este video fue sustraído de una transmisión en vivo de la red social TikTok, en la que una persona se encontraba descendiendo El Capitán del Parque Nacional Yosemite, ubicado en la cordillera Sierra Nevada de California, Estados Unidos.

En el video de la transmisión en vivo se puede observar cómo una persona se encuentra atada de una cuerda y con una mochila azul en la espalda está en un punto alto del muro.

La persona desciende de la pared con precaución, y mientras se sostiene de la cuerda voltea hacia abajo para observar un objeto que, por lo que se puede apreciar, se encuentra atascado.

Además de la persona y de la pared rocosa, en el video se puede observar que parte de su equipo para escalada vertical se encuentra atascado en una de las rocas.

Por lo que puede observarse en el video posiblemente se trate del freno de la cuerda de seguridad, que tiene la finalidad de frenar la cuerda en caso de que la cuerda principal falle para proteger a los escaladores de caidas.

Al estar pendiente de la parte del equipo de escalada vertical que se encuentra atascada en la roca, la persona no se percata que la cuerda de la que se sostiene ya no cuenta con la longitud necesaria para que pueda continuar descendiendo

En el video se puede observar que la cuerda ya no es más larga, por lo que el montañista pierde soporte, y sin poder detenerse, cae de manera inmediata en picada hacia el suelo.

Impacto en vivo: Balin Miller, influencer y alpinista de 23 años, cae mortalmente desde El Capitan en Yosemite durante una transmisión en directo. La tragedia sacude a la comunidad internacional y reaviva el debate sobre los peligros de la escalada extrema y la exposición en… pic.twitter.com/p7fZYEEKna — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2025

En videos que circulan desde otros ángulos del Parque Nacional Yosemite, se puede observar cómo el cuerpo de la persona desciende en caída libre desde la cima de El Capitán.

Posteriormente se dio a conocer que la persona que habría sufrido este trágico accidente fue una joven promesa de este deporte, Balin Miller, quien tenía 23 años de edad.

Balin Miller escalando ı Foto: Instagram @balin.miller

Esta noticia fue confirmada por la madre de Balin Miller, Jeanine Girard-Moorman, quien en redes sociales escribió que con gran pesar comunicaba que su hijo perdió la vida durante un accidente de escalada.

Balin Miller era una joven promesa del montañismo, pues ya había hecho rutas en la Patagonia y en la Sierra Nevada, pero lo que marcó una diferencia en su popularidad fue un ascenso que realizó en la cara sur del Denali en junio.

El 17 de junio de este año Balin Miller fue la primera persona en la historia en lograr completamente solo la escalada que es conocida como Directa Eslovaca, que con una altitud de 6 mil 190 metros es la montaña más alta de América del Norte.