Cuidado: llamadas cruzadas buscan extorsionar a familias

Cómo protegerse de la llamada cruzada y el secuestro virtual

La Policía Cibernética ha emitido una alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude conocida como secuestro virtual o llamada cruzada, un tipo de extorsión telefónica cuidadosamente planificada.

Su objetivo es aprovecharse del miedo y la confusión de las víctimas, manipulando psicológicamente a las personas para que crean que un familiar cercano ha sido secuestrado y que su liberación depende del pago inmediato de dinero.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una modalidad de fraude conocido como #Extorsión de llamada cruzada o denominada #SecuestroVirtual, la cual es una estrategia psicológica cuidadosamente planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la… pic.twitter.com/z8rylYn7ZS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 11, 2025

¿Cómo operan los delincuentes?

El modus operandi de este fraude es sencillo pero efectivo:

Los delincuentes realizan llamadas desde números desconocidos o con lada internacional.

Simulan que un familiar ha sido secuestrado, utilizando voces alteradas, ruidos de fondo o amenazas para hacer creer que la situación es real.

Presionan emocionalmente a la víctima, exigiendo pagos inmediatos mediante depósitos bancarios o tiendas de conveniencia.

La urgencia generada por el miedo hace que muchas personas actúen sin verificar la veracidad del secuestro, cayendo así en la extorsión.

Recomendaciones para protegerse

La Policía Cibernética enfatiza que mantener la calma es clave. Otras recomendaciones son:

No proporcionar información personal ni familiar durante la llamada.

Verificar directamente con los familiares mencionados si realmente se encuentran bien.

Establecer palabras clave secretas con los seres queridos para confirmar la autenticidad de emergencias.

No realizar pagos inmediatos sin confirmar la situación.

Reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades: 089 (denuncia anónima) o 911.

Estas medidas no solo protegen a la víctima, sino que también facilitan la captura de los delincuentes.

Riesgos para menores de edad

Recientemente, los delincuentes han dirigido su estrategia hacia menores de edad, utilizando redes sociales y videojuegos para obtener información personal o acceder a sus cuentas de mensajería. Se recomienda a los padres:

Supervisar interacciones en línea y establecer normas claras de uso de plataformas digitales.

Educar a los menores sobre los riesgos de compartir información personal.

Mantener una comunicación abierta para que los niños puedan alertar sobre situaciones sospechosas.

El secuestro virtual es una amenaza creciente, pero la prevención, educación y denuncia oportuna permiten reducir significativamente el riesgo. Mantener la calma, verificar la información y actuar con precaución son las mejores herramientas para proteger a la familia y evitar ser víctima de esta modalidad de extorsión.

