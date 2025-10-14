Payaso Angelo denuncia agresión física que recibió su madre en la Feria de Pachuca | VIDEO

Un artista cirsence denunció mediante un video agresiones verbales y físicas que recibió su personal e inclusive su mamá en la Feria de Pachuca, por lo que pide a los usuarios que respeten espacios de convivencia familiar.

El payaso Angelo publicó un video en el que, en un tono de voz notoriamente molesto, cuenta una experiencia nada grata que vivió su personal e incluso su madre previo a los espectáculos que están dando en la Feria de San Francisco, en Pachuca, Hidalgo.

“Hoy vengo a pelear, me voy a agarrar con un porcentaje pequeño de las personas que vienen a la bendita Feria” comienza el video del artista cirsence, quien posteriormente cuenta que hasta cuatro mil personas se han tenido que quedar afuera de las funciones que están ofreciendo, pues se alcanza el aforo máximo del circo.

De acuerdo con lo que relata el conocido payaso de cara blanca, el aforo que tiene su circo es de dos mil 300 personas, y gracias a la buena respuesta que ha tenido el espectáculo que ofrecen, las personas que acuden a la Feria de San Francisco en ocasiones deben quedarse afuera debido a que la cantidad de personas que quieren ingresar a ver las funciones es demasiada.

“El problema es cuando la gente cree que este es el teatro del pubelo, o que es el palenque” relata el payaso Angelo para aclarar que el circo ofrece un espectáculo familiar, pues el público que asiste es mayoritariamente infantil.

Payaso Angelo del circo Vie de Cirque ı Foto: Instagram: @angel.felipe4

Al ser un público conformado en su mayoría por niños, el recinto en el que Vie de Cirque (vida circense) ofrece los espectáculos no permite el ingreso con bebidas alcohólicas, lo que ha desatado molestias entre aquellos que insisten en entrar con “con sus gomichelas, con sus caguamas, con sus tequilas”.

De igual manera, el payaso señala que algunas personas que ingresan al circo comienzan a gritar groserías, y a pesar de que señala que es un personaje pequeño de los asistentes que toman estas acciones, hace énfasis en que esto arruina la experiencia famliar de los demás.

“Personas que creen que tienen el derecho de faltarle el respeto a nuestro personal y también agredirlos de forma física. Ayer agredieron a mi señora madre, empujando una de las rejas, y a mi mamá la acaban de operar casi casi” relata el payaso Angelo.

La madre del payaso Angelo le indicó a un señor de “casi la tercera edad” que el circo se encontraba lleno, a lo que el señor intentó ingresar aventanto una reja que golpeo a la madre del artista.

Conforme a lo que comparte Angelo, su madre se encuentra actualmente en recuperación pues recientemente le practicaron una cirugía, por lo que su personal acudió a auxiliarla y el señor aprovechó para ingresar al circo, por lo que fue desalojado posteriormente.

A pesar de la acción tomada por este sujeto, en la siguiente función le permitieron el acceso “porque nosotros no somos manchados”, dice el payaso que exhibe esta situación para hacer énfasis en que las personas que quieran disfrutar de su espectáculo no pueden tomar este tipo de actitudes.