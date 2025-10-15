Impresionante VIDEO de mujer que viaja con pasaporte de Torenza: ¿Es real o es IA?

Un video de una mujer que viaja con un pasaporte de Torenza se está volviendo viral en redes sociales, pues los internautas señalan que este país es inexistente, por lo que algunos usuarios afirman que fue generado con Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la información que se conoce, la mujer afirma que viene de un país llamado Torenza, por lo que fue interrogada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

La viajera que causó revuelo en redes sociales aseguraba, según lo que se conoce, que el país Torenza se encontraba en la región del Cáucaso, mientras que mostraba su pasaporte que contaba con hologramas, chip biométrico e incluso sellos de dicho país.

TE RECOMENDAMOS: Así reaccionan YouTube se cae e Internautas se divierten con MEMES

Authorities at JFK International Airport were left baffled when a woman arriving from Tokyo presented a passport issued by a nation called Torenza, a country that, according to all known records, maps, and databases, simply does not exist. pic.twitter.com/TLsxhIyHjs — Politicia (@Politicia_09) October 11, 2025

¿Cuál es el video el caso Torenza?

En redes sociales no sólo circula el video en el que se puede observar a una mujer que portaba un velo esperando de pie en un aeropuerto, sino que circulan otras versiones en la que la viajera de Torena está realizando una llamada telefónica con un teléfono de cable que aparentemente le prestó una mujer que trabaja en el aeropuerto.

De igual manera, se hizo viral otro video en el que se puede observar que la mujer espera sentada al lado de un escritorio y repentinamente desaparece.

Gracias a que este caso se hizo viral comenzaron a circular videos con distintas versiones, incluyendo uno en el que supuestamente el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura en una rueda de prensa que algo increíble pasó en el aeropuerto JFK.

Imagenes de la mujer que viajaba desde Torenza ı Foto: Redes Sociales

En este video, que los usuarios apuntan fue generado con Inteligencia Artificial, se puede escuchar que el presidente de Estados Unidos informa que una mujer arribó al país vecino en un vuelo que venía desde Tokio, Japón, y que portaba un pasaporte de Torenza, un país que no existe en ninguna parte del mundo.

Asimismo, en el video se asegura que al momento en el que los oficiales de inmigración escanearon su pasaporte, este les mostró una nación no conocida, pese a que este tenía sellos de visas válidos de países como Japón, España y Alemania.

Según este video, las personas que se encontraban en el aeropuerto dijeron que la mujer se veía desconcertada y confundida, y aseguraba que no tenía idea de cómo había llegado ahí, tal como si proviniera de un lugar fuera del planeta.

Sin duda alguna este suceso está causando revuelo en redes sociales, e incluso ha despertado teorías que no solo giran en torno a este video, sino que han hecho comparaciones con otros casos virales, asegurando que podrían existir conexiones entre otras dimensiones.