¿Cuánto cuesta Leyendas Pokémon: Z-A y en México y para qué consolas está disponible?

El nuevo videojuego Leyendas Pokémon: Z-A ofrece una experiencia de juego clásica, que está dirigida para aquellos aficionados de la saga, pero también para aquellos que nunca antes han jugado a ser un entrenador Pokémon.

De acuerdo con su página oficial, esta nueva versión del juego es diferente, pues en las anteriores los Pokémon se movían por turnos, pero ahora tanto los entrenadores como sus Pokémon pueden moverse en tiempo real de un lado a otro.

Además de esta mejora, ahora los aficionados también podrán disfrutar de combates en tiempo real, los cuales tienen nuevas mecánicas, por lo que el cambiar de Pokémon, los movimientos, el alcance y el impacto que tienen estos deberán ser tomados en cuenta en cada combate.

El videojuego Leyendas Pokémon: Z-A está disponible desde el 16 de octubre para su compra en México, y puedes adquirirlo por mil 649 pesos para disfrutarlo en la consola Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Leyendas Pokemon ZA ı Foto: Leyendas Pokemon ZA

¿De qué trata videojuego Leyendas Pokémon: Z-A?

El nuevo videojuego Leyendas Pokémon: Z-A está basado en la vida salvaje de la Ciudad Luminalia, la cuál es gestionada por la empresa Quastelar S.A.

En Ciudad Luminalia se establecieron zonas salvajes, en las que los humanos pueden combatir contra los Pokémon que viven en esa zona y atraparlos lanzándoles una Pokébola para atraparlos.

Para poder capturar a los Pokémon, los entrenadores deben intentar acercarse sin que los vean o esconderse, y si son vistos pueden combatir contra ellos para poder capturarlos.

Estos combates comienzan en la noche en la zona que está delimitada por paredes holográficas, pero también hay zonas rojas en Ciudad Luminalia, en las que habrá otros entrenadores Pokémon estarán listos para combatir.

¿Cuáles son los Pokémon que hay en Leyendas Pokémon: Z-A?

En cuanto inicies el videjuego Leyendas Pokémon: Z-A podrás conocer a un Pokémon inicial, el cuál será tu compañero desde que llegas a Ciudad Luminalia y te acompañará en todas tus aventuras.

En tus inicios como entrenador Pokémon podrás elegir entre Chikorita, Tepig o Totodile, pero cuando avances en el juego podrás encontrarte con diversos Pokémon, entre los que encontrarás al Pokémon legendario Zygarde.

Zygarde acumula componentes celulares en cada una de sus formas, y tiene tres versiones, su forma 10 por ciento, su forma 50 por ciento y su forma completa.

Además de estos, también podrás disfrutar de las versiones mega evolucionadas de algunos ejemplares, tales como Mega-Dragonite, Mega-Victreebel, Mega-Hawlucha, Mega-Malamar, Mega-Chesnaught, Mega-Delphox y Mega-Greninja.

Estos son los Pokémon que se conocen hasta ahora, pero sin duda alguna la Mega Evolución de los Pokémon te ayudarán en tus combates siempre y cuando aprendas a usarlas de manera eficaz.