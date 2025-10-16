¿Dónde queda Torenza, realmente existe el país de la mujer viral del pasaporte?

El video viral de una mujer que muestra un pasaporte de un extraño país llamado Torenza le está dando la vuelta a todo Internet y los usuarios de las redes sociales se preguntan si este país realmente existe en algún lugar recóndito de todo el globo terráqueo.

En el video que se ha vuelto viral aparece una mujer vestida con una túnica larga y con la cabeza tapada, al estilo de la estimen de las mujeres en países árabes.

Al parecer la mujer se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, en donde estaba siendo retenida porque mostró un pasaporte que a las autoridades aeropuertuarias les llamó la atención.

El pasaporte de la mujer era expedido por un país llamado Torenza, además de que su documento de identificación internacional tendría sellos de haber viajado a otros lugares, además e que contaba con datos biométricos que solo se pueden incluir y hacer con los gobiernos establecidos.

Esto empezó a desatar una ola de comentarios, en los que los usuarios desarrollaron teorías conspirativas sobre el origen de este extraño país.

¿Dónde está Torenza, país del video viral del pasaporte?

El país Torenza no existe en el mapa, ya que el video de la mujer que muestra su pasaporte realmente es falso y está hecho con Inteligencia Artificial.

La idea del video era generar reacciones y hacer una historia en la que supuestamente la mujer era una viajera en el tiempo, y es que no es raro encontrar en Internet videos en los que personas aseguran que son viajeras en el tiempo, que han estado en otras épocas y sus historias confirman que series de televisión como Dark o películas como Predestinación son reales, pero se tiene muy oculto para los humanos normales.

A lady who came from Torenza to USA were is that country found on the map 🤔🤔❓👇 pic.twitter.com/mAhn9eq1cV — 🇷 🇴 🇳 🇮 🇪™ ⚡✨ (@ramosronie262) October 13, 2025

El video provocó que usuarios expertos en verificación de imágenes descubrieran que esta grabación fue hecha con Inteligencia Artificial y que por lo tanto, todo lo que aparece ahí es falso, pese a que se intentó darle mayor realismo.

Cada vez más la Inteligencia Artificial avanza para crear personas que parezcan muy reales o que tengan el mayor parecido posible a alguien en caso de que estén basados en una persona ya existente.