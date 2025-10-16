¿Quién era y cómo murió Renata Palmer, por quien exigen justicia?

El pasado 5 de octubre el creador de contenido conocido como El Wero Bisnero fue detenido fuera del Fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Rodolfo “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Renata Palmer, por lo que el 9 de octubre un juez declaró legalidad en la detención del sujeto, quien actualmente se encuentra en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

En caso de comprobar su responsabilidad por feminicidio, Rodolfo “N”, quien actualmente tiene la medida cautelar de prisión preventiva, podría recibir una condena máxima de 40 años de prisión, o de igual forma podría recibir una pena de cárcel vitalicia.

Luego de que diversas versiones sobre el caso de Feminicidio de Renata comenzaran a circular, sus familiares comenzaron a exigir justicia real y que no se le dictara sentencia mínima al presunto responsable.

¿Quién era Renata Palmer?

Renata Palmer era una mujer que residía en el Fraccionamiento Loma Antigua, lugar en el que fue detenido Rodolfo “N”.

De acuerdo con las Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Renata fue encontrada sin vida en el fraccionamiento, pues presuntamente fue víctima de feminicidio a manos de Rodolfo “N”.

Tras esta noticia, se comenzaron a difundir versiones en las que se aseguraba que Renata y Rodolfo “N” tenían algún tipo de relación, por lo que la familia de Renata rápidamente aclaró las especulaciones y pidió que dejen de repetir versiones sin fundamentos, pues Renata “fue víctima y no protagonista de un escándalo”

Luego de que se diera este trágico suceso, la familia de Renata Palmer creó cuentas en redes sociales con el nombre Justicia para Renata Palmer, en las que comparten que Renata “era una mujer buena, trabajadora, amorosa”

Asimismo, señalan que Renata Palmer era madre de familia, y que era una persona ejemplar y llena de luz, y piden a las autoridades que actúen con perspectiva de género y sean transparentes.

Familiares piden justicia para Renata Palmer ı Foto: Redes Sociales

“Fue un feminicidio, le pudo pasar a cualquiera, pero le pasó a ella. Renata dormía junto a su hija cuando fue víctima de un acto de violencia atroz” se lee en las publicaciones en las que la familia de Renata Palmer pide que se haga justicia en su caso.

La familia de Renata desmintió categóricamente las versiones en las que se aseguraba que ella y Rodolfo “N” tenían un vínculo afectivo, y aclararon que no existió ninguna discusión previa a su feminicidio.

Por medio de un video, los familiares de Renata Palmer aseguran que están cooperando con las autoridades para que el caso no quede impune, por lo que exigen que la sentencia no sea la mínima, sino la justa.