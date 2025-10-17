En redes sociales llama la atención de los usuarios el video viral de la mujer que entrega su pasaporte de Torenza en el Aeropuerto JFK de Nueva York.

Ante el misterio de este presunto país inexistente, surge de nuevo el interés por el caso del Hombre de Taured, que se mantiene como uno de los misterios más intrigantes del siglo XX relacionado con la existencia de otras dimensiones. Aquí te contamos quién es este hombre.

¿Quién es el hombre de Taured?

El Hombre de Taured, como te contábamos, es uno de los misterios más famosos del siglo XX y está relacionado con los llamados fenómenos de dimensiones paralelas.

La historia se remonta a un día de julio de 1954, cuando un hombre arribó al aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón. Era un día aparentemente común, hasta que este individuo llegó al control de pasaportes.

El hombre afirmó a los oficiales que era originario de un país llamado Taured, ubicado entre Francia y España. Además, mostró un pasaporte auténtico, según los testimonios de los agentes, con sellos de entrada y salida de múltiples países, incluidos Japón, Francia y España.

Lo más extraño fue que no existía país alguno en el mundo con ese nombre. Al mostrarle un mapa para que señalara su país, el hombre se mostró confundido e indignado, señalando el pequeño país de Andorra y asegurando que ese era su país natal, aunque en su mundo se llamaba Taured y había existido por más de mil años.

Los oficiales, sorprendidos, lo interrogaron y decidieron llevarlo a un hotel cercano mientras se realizaban más investigaciones. Luego fue puesto bajo custodia en una habitación del piso alto, con vigilancia constante.

Al día siguiente, cuando los guardias fueron a buscarlo, El Hombre de Taured había desaparecido. al inspeccionar el lugar, no había señales de fuga, la puerta no se había abierto, las ventanas estaban selladas, y no había forma lógica de que hubiera podido escapar.

También desaparecieron sus documentos, pasaporte y demás pertenencias. Las autoridades investigaron hospitales, embajadas, y aeropuertos sin hallar rastro alguno. El Hombre de Taured se desvaneció por completo, era como si nunca hubiera existido.

Con el tiempo, el caso se convirtió en leyenda urbana y un tema favorito de investigadores de lo paranormal. Algunos creen que fue un viajero interdimensional o proveniente de una realidad paralela donde Taured es un país real.

Mientras tanto, otros sostienen que todo fue una invención o un malentendido exagerado con los años. Sin embargo, jamás se pudo verificar de forma concluyente su identidad o el origen de sus documentos.

Aunque no existen registros oficiales que confirmen el incidente, el misterio del Hombre de Taured sigue fascinando a curiosos, teóricos de universos paralelos y escritores de ciencia ficción. Su historia se ha convertido en un ejemplo clásico de lo que muchos consideran evidencia de realidades alternas o fallas en la continuidad del tiempo.