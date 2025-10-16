¿Quién es la mujer del video del pasaporte de Torenza? Esta es su identidad

Ella es la mujer que aparece en el video de Torenza

El video viral de la mujer que entrega su pasaporte de Torenza en el Aeropuerto JFK de Nueva York está causando revuelo, en redes sociales ya identificaron a esta mujer que presuntamente viene de un país inexistente.

En el video aparece una mujer con una vestimenta estilo árabe, con una túnica y un velo, la mujer llegó al aeropuerto de Nueva York en un vuelo procedente de Japón, sin embargo, cuando entregó su pasaporte ningún agente de migración reconoció el documento. Aunque lo rastrearon no encontraron nada que dijera que fuera válido, pese a que contaba con sello como los de todos los países y con datos biométricos.

En el video supuestamente la mujer llama por teléfono y al darse cuenta de que no es reconocida afirma que no está en su tiempo y que nunca debió venir y aparentemente desaparecer la grabación.

¿Quién es la mujer del video viral del pasaporte de Torenza?

De acuerdo con la información difundida por los usuarios de Internet, la mujer del video de Torenza se llama Amara Leira y presuntamente es doctora, algunos usuarios afirman que la mujer vivió en esta dimensión hace unos 10 años atrás y que habría desaparecido y ahora habría regresado.

Imagenes de la mujer que viajaba desde Torenza ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento no se saben más datos sobre la mujer del video, ya que en las grabaciones la mujer desaparecer y no se vuelve a saber qué más pasó con ella después de este momento.

Las teorías sobre su existencia no han parado en las redes sociales, sin embargo, algunos usuarios consideran que se trata de un hecho real.

Pero los expertos en verificación de videos afirman que se trata de un video hecho con Inteligencia Artificial, de hecho los cibernautas consideran que se trata de la versión con IA del caso del hombre que viajó de Tokio proveniente de un país llamado Taured, el hombre también presentó su pasaporte en el que se puede leer que el documento fue expedido por el Reino Unido de Taured, un país presuntamente inexistente en el mapa.

Los usuarios dividen opiniones con respecto a este caso, pues la mayoría considera que esta historia es verdadera, sobre todo por el hecho de que hay series de televisión que se basan en este tipo de casos como Dark o Manifiesto que hablan sobre viajes en el tiempo y específicamente la segunda habla sobre viajes en el tiempo en un avión. Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso más sonado.