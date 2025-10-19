¿Cuál es la ubicación exacta de Torenza en el mapa?

Una misteriosa viajera está causando revuelo en redes sociales, pues la mujer portaba un pasaporte de un país desconocido, e incluso hablaba un idioma que nadie lograba entender.

Recientemente se hizo viral en redes sociales el caso de una mujer que fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, Estados Unidos.

Este suceso ocurrió ya que las autoridades aeroportuarias no lograban identificar de qué país provenía la mujer, pues su pasaporte pertenecía a Torenza.

A pesar de que este documento contenía hologramas, chip biométrico e incluso sellos de visa de otros países, despertó sospechas pues no se contaba con ningún registro de este país.

Al ser detenida por las autoridades aeropurtuarias, la mujer viajera que está despertando muchas teorías en redes sociales aseguraba que el país Torenza se encontraba en la región del Cáucaso.

Sin embargo, luego de que se diera a conocer este video, los usuarios comenzaron a indagar mucho más sobre el caso Torenza y la posible ubicación del misterioso país, ya que todo apunta a que el video fue generado con Inteligencia Artificial.

A pesar de que ya se ha confirmado que el video es falso, muchos internautas han encontrado posibles ubicaciones de Torenza en el mapa.

La mayoría de las teorías sobre la ubicación de Torenza apuntan a que posiblemente está en Japón, mientras que otras señalan que se trata de una pequeña isla que no es tan ubicable a simple vista.

Ubicación de Torenza en el mapa ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó con la mujer con pasaporte de Torenza?

El caso Torenza ha despertado muchas teorías a pesar de que se confirmó que el primer video viral es falso, pues fue generado con Inteligencia Artificial.

Los usuarios de redes sociales aseguran que esto es un mensaje relacionado con la biblia y le han buscado diversos significados, en los que apuntan que podría ser una premonición.

Muchos otros han relacionado este caso con otros casos virales de viajeros en el tiempo, e inclusive han apuntado que esto podría comprobar la conexión que existe entre esta dimensión y otras.

Pero la teoría más reciente apunta directamente a qué pasó con la mujer que viajaba con un pasaporte de Torenza, pues aseguran en videos que el cuerpo de la misteriosa viajera fue encontrado en Indiana, Estados Unidos.

Esto luego de haber desaparecido repentinamente de la sala de interrogación del aeropuerto John F. Kennedy, donde había aterrizado luego de un vuelo que provenía de Tokio, Japón.