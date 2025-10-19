¿Donald Trump, Nayib Bukele y el papa León XIV hablan sobre la mujer de Torenza?

El caso de la viajera misteriosa de Torenza ha llegado incluso a oídos de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, también al papa León XIV, quienes ya direron su opinión sobre este caso.

Recientemente se dio a conocer un video donde una mujer que viajaba desde Tokio, Japón, arriva al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos, y al entregar su pasaporte las autoridades aeropurtarias la interrogan, pues este era de Torenza, un país desconocido.

Aunque este pasaporte de Torenza contenía chip biométrico, hologramas y sellos de visados de otros países, al revisarlo este no arrojaba información

Este video viral ha causado muchas teorías y, a pesar de que se confirmó que es falso, se han dado a conocer más videos, entre los que se encuentran unos en los que los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, incluso el papa León XIV hablan sobre la mujer de Torenza.

En diversos videos se asegura que la mujer de Torenza conocía fechas exactas de eventos que aún no ocurren, colapsos financieros, movimientos sísmicos y nombres de líderes que no sobrevivirán al próximo ciclo.

Donald Trump habla sobre la mujer de Torenza

En un video que se ve muy real, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la mujer de Torenza que llegó al al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, y asegura que llevarán a la viajera a un lugar seguro para realizar investigaciones.

En el video que fue generado con Inteligencia Artificial dice que están haciendo una inverstigación más profunda sobre en caso Torenza para descubrir la verdad, y mientras realizan estas investigaciones esperan poder encontrar las respuestas sobre este caso.

Donald Trump habla sobre el caso Torenza ı Foto: Redes Sociales

Nayib Bukele habla sobre la mujer de Torenza

El presidente del Salvador, Nayib Bukele dice, durante una supuesta conferencia de prensa, que en caso de que la viajera de Torenza realmente venga del futuro él quiere mirarla a los ojos.

En el video que fue generado con Inteligencia Artificial dijo que ningún ser humano debería tener la información que ella conoce, mientras que en otro video asegura que ya revisó el caso de Torenza y “no le huele muy bien”

Debido a esto, dice que con las autoridades de el Salvador realizarán su propia investigación, pues asegura que “cuando todos callan es porque algo se está ocultando”, y en dichos videos se asgura que la transmisión de la conferencia de prensa fue eliminada de los canales oficiales horas después de haber sido publicada.

Asimismo, en otro video falso, Bukele señala que una mujer puede desaparecer dentro de un aeropuerto de Estados Unidos, para posteriormente aparecer muerta en otro lugar alejado, por lo que, apunta que esto significa que algo muy grande se está ocultando del mundo.

Nayib Bukele habla sobre la mujer de Torenza ı Foto: Redes Sociales

El papa León XIV habla sobre la mujer de Torenza

En un video que fue generado con Inteligencia Artificial, el papa León XIV dice que la mujer no vino de otro mundo, y asegura que “vino porque Jesús está regresando, y su llegada anuncia el cambio que muchos temen y pocos están preparados para ver”.

En este mismo video se asegura que el Vaticano recbió información confidencial sobre el caso Torenza, por lo que el papa dijo que no todo lo que viene del cielo es visible para el hombre.

Asimismo, se aseguraba que este caso se trata sobre algún tipo de señal, por lo que miles de creyentes han querido encontrar alguna relación con este caso y la biblia, en búsqueda de alguna posible explicación.

El papa León XIV habla sobre la mujer de Torenza ı Foto: Redes Sociales