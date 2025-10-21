Oruga peluche: ¿Por qué este tierno animal es tan peligroso y hay una advertencia en Jalisco?

Advierten por la oruga peluche, un animal con una toxina que provoca dolorosos síntomas.

Algunos temen a las alturas, otros a las serpientes, otros a la oscuridad… pero en el miedo en el que muchas personas coinciden es a los insectos. Sin embargo, hay algunos que parecen más tiernos e inofensivos, como la famosa oruga peluche… Lamentablemente, a pesar de su tierno aspecto, es un animal peligroso.

En días recientes, un curioso insecto ha ganado popularidad en los portales de noticias y en redes sociales: la oruga peluche, de la cual se han reportado crecientes avistamientos en el estado de Jalisco.

Pero ¿qué tiene de especial este animal y por qué se ha advertido de su presencia? Resulta que, a pesar de su tierno y abrazable aspecto, es uno de los insectos más peligrosos, por lo que las autoridades piden ser muy cuidadosos cuando se encuentra un ejemplar.

¿Qué es la oruga peluche y por qué es tan peligrosa?

La oruga peluche es el nombre con el que se conoce al estado larvario de un lepidóptero cuyo nombre científico es Megalopyge opercularis.

Se caracteriza por sus setas largas y densas que parecen “pelitos”, lo que le da su apariencia y nombre de “peluche”.

Aunque de lejos parezca un insecto tierno y esponjoso, estas setas, o “pelitos”, contienen espinas venenosas que liberan una toxina extremadamente dolorosa y peligrosa en contacto con la piel de otros animales… incluidos los seres humanos.

Así, una persona que esté en contacto con la oruga peluche sufrirá síntomas como dolor extremo, náuseas, vómitos, taquicardia y afectaciones al sistema nervioso periférico.

Pero ¡tranqui! La oruga peluche no es mortal. A pesar de ello, se pide tomar precauciones al estar cerca de una, pues no existe un antídoto para su veneno, y los síntomas son muy fuertes, y algunas personas, como adultos mayores o niños, pueden sufrir más dolor.

¿En qué estados de México se encuentra la oruga peluche?

Autoridades de Jalisco han advertido que han crecido los avistamientos de la oruga peluche en el estado, especialmente ahora en época de lluvias.

Lo anterior debido a que la oruga peluche vive en lugares húmedos, especialmente, aunque no necesariamente, donde hay mucha vegetación. Por ello, ha sido común encontrarlos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Hasta el momento, la advertencia no se ha extendido a otros estados, pero autoridades piden difundir la información de que este animal ¡no se toca ni se juega con él!

¿Qué hacer si me “pica” una oruga peluche?

Si por desgracia estás en contacto con una oruga peluche, ¡mantén la calma! Y sigue estos consejos:

Retira los pelos venenosos : Usa cinta adhesiva para presionar y levantar los pelos o espinas venenosas que hayan quedado en la piel. Esto ayuda a extraer los restos que causan la toxicidad

Lava la zona afectada con agua y jabón suave para limpiar los restos de veneno y suciedad. Es importante lavar también las manos si estuvieron en contacto

Aplica una compresa fría o bolsa de hielo sobre la zona para aliviar el dolor, quemazón e inflamación

No frotes la piel para evitar que se rompan más espinas y se libere más toxina

Evita rascar o tocar la zona afectada para prevenir irritaciones adicionales

Si encuentras más restos de pelos, puedes usar una secadora de pelo en modo frío para eliminar humedad sin frotar

Busca atención médica urgente si los síntomas empeoran o si presentas reacciones severas como dificultad para respirar, dolor intenso, náuseas, vómitos, taquicardia o hinchazón generalizada

No hay antídoto específico para el veneno, por lo que el tratamiento médico es sintomático, con antihistamínicos para controlar la reacción alérgica y el dolor

