Extranjera corre a joven con su bicicleta del Zócalo porque le tapaba la vista | VIDEO

Extranjera corre a joven de desfile de alebrijes y se vuelve viral

Un nuevo caso ha causado indignación entre usuarios de redes sociales, luego de que saliera a la luz un video de una extranjera siendo ‘prepotente’ con un mexicano en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el desfile de alebrijes, una de las actividades más esperadas en el mes, el cual se llevó a cabo el pasado 18 de octubre.

De acuerdo con testigos y con el video compartido en redes, el influencer de origen canadiense Antoni Porowski y su equipo de producción se encontraban filmando un video mientras transcurría el desfile con miles de asistentes.

Fue en este momento cuando un joven intentó cruzar una de las avenidas por donde pasaba el desfile con su bicicleta, sin embargo, al ver la gran cantidad de gente que se acumulaba decidió no intentarlo más y mejor esperar, por lo que acomodó su bicicleta en una orilla, lo que molestia en el staff del influencer.

¡Joven mexicano es agredido por extranjero! 💢

🚲Durante el Desfile de Alebrijes en la CDMX, un joven mexicano que iba a bordo de su bicicleta, fue agredido por el staff del influencer canadiense, Antoni Porowski, por "afear el video".

😡Las imágenes no tardaron en hacerse… pic.twitter.com/wdeYQ7YETV — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2025

Una mujer perteneciente a su equipo se acercó al joven para pedir que por favor se retirara, de acuerdo con testigos, de forma prepotente y grosera.

El tono con el que se dirigió al mexicano causo de inmediato la molestia de varios de los asistentes al desfile, indicando al hombre que él no tenía porque retirarse, aunque, debido al mal trato, terminó por retirarse.

El joven se fue con una expresión de incomodidad ante la situación, mientras que asistentes molestos, comentaban que no había estado bien lo sucedido.

En redes sociales, luego de darse a conocer este video, comenzó un debate sobre cómo, influencers toman la vía pública para grabar su contenido, pues usuarios aseguran que muchas veces ‘se sienten dueños de todo’.

Por otro lado, había quienes atribuyen la actitud de la mujer a que es de origen extranjero, recordando que no es el primer caso en el que, turistas de otros países tratan de forma grosera a mexicanos.

