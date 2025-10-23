¿Cuál es el tamaño del asteroide PN7, una de las dos lunas que acompañan a la Tierra?

El asteroide PN7 se encuentra acompañando a la Tierra, por lo que muchos han pensado que ahora existen dos lunas acompañando al planeta durante su trayectoria regular alrededor del Sol.

A diferencia de la Luna, este cuerpo rocoso no tiene un campo gravitacional que lo conecte con la Tierra, por lo que su trayectoria orbitando junto a la Tierra es una simple coincidencia.

Debido a que es un objeto ajeno a la Tierra y no un satélite natural de esta, el asteroide PN7 recibe el nombre de cuasiluna, y a pesar de que recientemente se ha puesto mucha atención en este, por lo que se sabe lleva más tiempo orbitando con el planeta.

¿Desde cuándo existe el asteroide PN7?

A pesar de que el nombre de este asteroide tipo Apolo ha sonado más últimamente, de acuerdo con un artículo científico publicado en las Notas de Investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense (RNAAS por sus siglas en inglés), se sabe que ha orbitado cerca de la Tierra al menos desde 1965.

Esto quiere decir que el asteroide PN7 ha acompañado a la Tierra por al menos 60 años, y de acuerdo con dicho artículo, esta cuasiluna continuará orbitando 1:1 con la Tierra por 128 años.

Conforme lo anterior, se puede estimar que el asteroide PN7 será una de las dos lunas de la Tierra hasta el año 2083, que será el momento en el que este asteroide se encuentre lejos de la Tierra.

Asteroides ı Foto: Especial

¿Cuál es el tamaño del asteroide PN7?

El asteroide PN7 es un cuerpo rocoso que se encuentra orbitando alrededor del sol muy cerca de la Tierra, y la distancia que este tiene es similar a la que tiene la Luna, por lo que parece que es una segunda luna.

De acuerdo con la NASA, regularmente los asteroides están compuestos por rocas, metales y compuestos de carbono, y en cuanto a su tamaño, estos son más grandes que los meteoroides, pero son más pequeños que los planetas.

Esta cuasiluna, que ha acompañado a la Tierra por al menos 60 años, tiene un tamaño de entre 18 y 36 metros de diámetro, por lo que es considerado un asteroide pequeño.

A pesar de que los asteroides pueden representar un peligro para la Tierra, el PN7, hasta el momento, no lo ha sido.