¿Qué es y para qué sirve el té de hormiga?

En México tradicionalmente se utilizan plantas medicinales para aliviar algunas afectaciones, y aunque regularmente se usan las hojas y las flores de las plantas, el algunas ocasiones también se utilizan el tallo o la raíz.

El té de hormiga tiene muchos beneficios y usos medicinales, por lo que es utilizado popularmente para poder tratar distintos padecimientos, e incluso se puede utilizar para eliminar piojos.

Además de su regular uso medicinal, también se utiliza en otros ámbitos como la jardinería, con fines cosméticos o como un insecticida para utilizar en casas o jardines.

A pesar de que este té es utilizado con fines medicinales, se recomienda consultar a un médico antes de consumir el té de hormiga.

¿Qué es el té de hormiga?

Aunque por su nombre podamos pensar inmediatamente que se trata de un té hecho del insecto, este té está hecho a base de una hierba conocida popularmente como hierba de la hormiga.

Esta hiera ramosa de color verde cenizo, que también es conocida como escoba amargosa, escobilla o confitillo, y puede alcanzar de 60 a 80 centímetros de altura. Además, esta planta tiene hojas y flores blancas, y también tiene frutos que son secos y de color negro.

Regularmente la hierba de hormiga crece en sitios con clima cálido o semicálido a las orillas de caminos, y es conocida por los usos medicinales que tiene esta planta para aliviar algunos padecimientos.

Esta planta en ocasiones se prepara como una infusión e incluso en algunas ocasiones se utiliza directamente.

¿Para qué sirve el té de hormiga?

El té de hormiga regularmente es utilizado para padecimientos relacionados con el sistema digestivo como la bilis y el dolor de estómago, y también es utilizado para curar el empacho.

Asimismo, es utilizado para problemas de la piel como infecciones cutáneas, granos, picaduras de insectos, ronchas, herpes, sarna y otro tipo de afecciones cutáneas.

Este remedio también se utiliza para combatir la caída del cabello o la picazón que producen los piojos, y de igual manera en algunas ocasiones es recomendado para aliviar dolores menstruales.

También existen insecticidas caseros hechos a partir de esta planta para erradicar algunas plagas en los jardines o casas, ya que esta planta se utiliza como repelente para poder proteger a las plantas de insectos como las hormigas.

