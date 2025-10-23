¿Quiénes son las mujeres del VIDEO de la mujer que golpea a mesera?

VIDEO de la mujer que golpea a mesera por presuntamente enviarle un mensaje a su novio

Recientemente circula un video en el que se puede observar la pelea de dos mujeres al interior de un restaurante, y de acuerdo con lo que se conoce, la pelea habría iniciado porque una de ellas envío un mensaje al novio de la otra.

De acuerdo con los comentarios del video en el que se puede observar que una clienta golpea a una mesera del restaurante Ke Pizza ubicado en Valledupar, Colombia, esta pelea inició porque la mesera le habría enviado un mensaje al novio de la clienta.

Los usuarios que vieron este video comenzaron a dejar su testimonio de los hechos, y personas que aseguran que estuvieron en el lugar al momento de la pelea, aseguran que el novio de la clienta se encontraba en el baño.

Debido a esto, quien tenía el celular del hombre en cuestión era su novia quien también era la clienta del lugar, por lo que esta no dudo en preguntarle a la mesera si ella era la chica de la limonada mientras le mostraba el celular antes de comenzarla a golpear.

¿Quiénes son las mujeres del VIDEO de la mesera de la limonada?

Luego de que se hiciera viral un video en el que una clienta golpea una mesera, los usuarios de redes sociales de inmediato comenzaron a buscar quienes son las mujeres que aparecen en este.

En el momento en que ambas mujeres comienzan a golpearse cuando ya se encuentran tiradas en el suelo afuera de la pizzeria, puede escucharse la voz de otra mujer diciendo el nombre Vanesa.

Rápidamente las personas encontraron el nombre de usuario de las dos mujeres que aparecen en el video viral de la mesera de la limonada, por lo que no tardaron en dar a conocer el perfil de ambas chicas en la red social TikTok.

Tanto el perfil de la clienta como el perfil de la mesera se encuentran públicos, por lo que han dejado comentarios en los videos más recientes de ambas chicas que aparecen en el video viral de Ke Pizza.

Mujeres del video de la pelea en Ke Pizza ı Foto: Redes Sociales

Comentarios de usuarios en los videos de las mujeres del video de la mesera de la limonada

El último video de la clienta de la pizzeria es una imagen en negro con un emoji que tiene el dedo sobre la boca y también tiene escrito “el sabio calla y ecucha”, acompañado de la descripción “ESPERANDO ANDO” y un audio.

Dicho audio es uno del cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey, mejor conocido como Anuel AA, en el que el cantante dice “lo que es igual no es ventaja, recuérdate eso. No quiero escuchar a nadie que si ah las faltas de respeto, recuérdate que yo soy un espejo. Tú vas a recibir de mí el mismo trato que tú me das”.

En los comentarios de dicho video los usuarios informan a quien presuntamente es la clienta que aparece en dicho video que su caso incluso llegó a España, y en otros se puede leer que piden que ella cuente qué fue lo que realmente ocurrió para que se desatara la pelea.

En cuanto al último video de la mesera que presuntamente es la que aparece en el video de la pelea, este es uno con la fotografía de ella que tiene el texto “El romanticismo murió cuando empezaron a llamar migajeros a los que amamos así”

Los usuarios de redes sociales comenzaron a dejarle comentarios en los que dicen que son “Team Vane”, mientras que otros le preguntan si la despidieron de su trabajo, y otros le señalan que “el romanticismo murió cuando se empezaron a fijar en hombres con novia”