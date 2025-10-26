Calaveritas para Día de Muertos

Las calaveritas literarias son una tradición mexicana del Día de Muertos, ya que mediante escritos y rimas divertidas se hace una crítica en tono de sátira en torno a la muerte.

Aunque estos escritos eran en un principio únicamente dirigidos a la muerte, con el tiempo también comenzaron a hacerse sobre funcionarios o temas políticos, y de igual manera de personajes públicos.

Estas rimas divertidas y creativas se escriben con estrofas de cuatro versos y rimas constantes con un tono humorístico o crítica social, en las que se puede hablar del símbolo de la muerte o de algún tema o persona en particular.

Las calaveritas literarias surgieron en la época colonial, pero alcanzaron su popularidad gracias a que comenzaron a ser publicadas en los periódicos, y generalmente se les asocia la tradicional y famosa imagen de la Catrina que hizo el caricaturista José Guadalupe Posada.

Día de Muertos ı Foto: Especial

10 calaveritas creativas para Día de Muertos

Calaverita literaria sobre un perro:

“La catrina hoy llegó

Y a mi casa se metió

Cuando vio a mi perrito de él se enamoró

Y ya jamás me lo regresó”

Calaverita literaria sobre un novio:

“En la escuela lo veía

En la calle lo seguía

La calaca muy coqueta

En sus brazos lo quería

No te lleves a mi novio

No seas liosa ni cretina

Que mi novio es solo mío

Busca al tuyo atrevida.”

Calaverita literaria sobre una suegra:

“Con singular sutileza

Su nariz en todo metía

Para suerte de la nuera

La calaca la quería

Pobre de la suegra metiche

Su vida le arrebató

Pues la muerte sinvergüenza

Sin pensarlo se la llevó.”

Calaverita literaria sobre una abuelita:

“En una silla bordaba

En una cama leía

Era mi abuela

Que su suerte no sabía

La calaca muy astuta

Ya sus planes le tenía

Ese día de un infarto

Su alma se llevaría

Pobre de mi abuela

Con la flaca se me fue

Era de las de antes

Hasta cosía, cómo ves”

Calaverita literaria sobre un salón de clases:

“La muerte trajo manzanas

Para todos en el salón

Pero estaban envenenadas

Todos se fueron al panteón”

Calaverita literaria sobre un niño:

“A Juanito lo encontró la Catrina

Por comerte toda la mandarina

Con jugo en la boca quiso escapar

Pero la huesuda lo va a alcanzar”

Calaverita literaria sobre una maestra:

“A la media noche la maestra se durmió

La flaca entró a su casa

Y de los pies se la llevó”

Calaverita literaria sobre un examen:

“El día del examen llegó

Los alumnos de miedo temblaron

La huesuda a la maestra se llevó

Porque todos reprobaron”

Calaverita literaria sobre un gato:

“Estaba el michi dormido

Cuando la flaca apareció

He llegado tu hora gatito

De irte conmigo al panteón

El michi abrió los ojitos

Y al verla ni se inmutó

Con una patita le dijo

A la parca que se equivocó

Flaquita, aún no me toca

Seis vidas tengo aún

Mejor llévate al perro

Que se come mi atún”

Calaverita literaria sobre Día de Muertos:

“En el Día de los Muertos

Me acuerdo de ti

Todavía quisiera

Que estuvieras aquí

Pero vives en mi corazón

Y nunca me voy a olvidar

Del cariño y buenos recuerdos

Que siempre van a estar”