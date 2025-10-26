Las calaveritas literarias son una tradición mexicana del Día de Muertos, ya que mediante escritos y rimas divertidas se hace una crítica en tono de sátira en torno a la muerte.
Aunque estos escritos eran en un principio únicamente dirigidos a la muerte, con el tiempo también comenzaron a hacerse sobre funcionarios o temas políticos, y de igual manera de personajes públicos.
Estas rimas divertidas y creativas se escriben con estrofas de cuatro versos y rimas constantes con un tono humorístico o crítica social, en las que se puede hablar del símbolo de la muerte o de algún tema o persona en particular.
Las calaveritas literarias surgieron en la época colonial, pero alcanzaron su popularidad gracias a que comenzaron a ser publicadas en los periódicos, y generalmente se les asocia la tradicional y famosa imagen de la Catrina que hizo el caricaturista José Guadalupe Posada.
10 calaveritas creativas para Día de Muertos
- Calaverita literaria sobre un perro:
“La catrina hoy llegó
Y a mi casa se metió
Cuando vio a mi perrito de él se enamoró
Y ya jamás me lo regresó”
- Calaverita literaria sobre un novio:
“En la escuela lo veía
En la calle lo seguía
La calaca muy coqueta
En sus brazos lo quería
No te lleves a mi novio
No seas liosa ni cretina
Que mi novio es solo mío
Busca al tuyo atrevida.”
- Calaverita literaria sobre una suegra:
“Con singular sutileza
Su nariz en todo metía
Para suerte de la nuera
La calaca la quería
Pobre de la suegra metiche
Su vida le arrebató
Pues la muerte sinvergüenza
Sin pensarlo se la llevó.”
- Calaverita literaria sobre una abuelita:
“En una silla bordaba
En una cama leía
Era mi abuela
Que su suerte no sabía
La calaca muy astuta
Ya sus planes le tenía
Ese día de un infarto
Su alma se llevaría
Pobre de mi abuela
Con la flaca se me fue
Era de las de antes
Hasta cosía, cómo ves”
- Calaverita literaria sobre un salón de clases:
“La muerte trajo manzanas
Para todos en el salón
Pero estaban envenenadas
Todos se fueron al panteón”
- Calaverita literaria sobre un niño:
“A Juanito lo encontró la Catrina
Por comerte toda la mandarina
Con jugo en la boca quiso escapar
Pero la huesuda lo va a alcanzar”
- Calaverita literaria sobre una maestra:
“A la media noche la maestra se durmió
La flaca entró a su casa
Y de los pies se la llevó”
- Calaverita literaria sobre un examen:
“El día del examen llegó
Los alumnos de miedo temblaron
La huesuda a la maestra se llevó
Porque todos reprobaron”
- Calaverita literaria sobre un gato:
“Estaba el michi dormido
Cuando la flaca apareció
He llegado tu hora gatito
De irte conmigo al panteón
El michi abrió los ojitos
Y al verla ni se inmutó
Con una patita le dijo
A la parca que se equivocó
Flaquita, aún no me toca
Seis vidas tengo aún
Mejor llévate al perro
Que se come mi atún”
- Calaverita literaria sobre Día de Muertos:
“En el Día de los Muertos
Me acuerdo de ti
Todavía quisiera
Que estuvieras aquí
Pero vives en mi corazón
Y nunca me voy a olvidar
Del cariño y buenos recuerdos
Que siempre van a estar”