¿Cuándo llegan los bebés no nacidos y qué se coloca en la ofrenda por el Día de Muertos?

¿Cuándo llegan los bebés no nacidos a la ofrenda por el Día de Muertos?

A pesar de su nombre, el tradicional Día de Muertos está compuesto por varios días en los que llegan distintas ánimas a visitar los altares u ofrendas que ponen sus familiares y seres queridos en su honor.

Las celebraciones por el Día de Muertos comienzan desde el día 27 de noviembre, y concluyen el 2 de noviembre, y cada uno de estos días están dirigidos a distintas ánimas, incluidas las mascotas y los bebés no nacidos.

De acuerdo con esta tradición, se cree que distintas ánimas llegan desde el Mictlán hasta la Tierra para poder visitar a sus familias y seres queridos en días específicos, y también para poder disfrutar de la comida y bebida que les colocan en el altar de muertos.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Estas celebraciones tienen un origen prehispánico, y comienzan en octubre debido a que los mexicas esperaban el fin de la temporada de cosecha para poder celebrar a sus muertos.

¿Cuándo llegan los bebés no nacidos por el Día de Muertos?

Los bebés no nacidos visitan los altares del Día de Muertos el día 31 de octubre, y de acuerdo con la tradición, durante estos dos días también llegan las ánimas de los niños que no fueron bautizados.

Altar del Día de Muertos ı Foto: Especial

Durante estas fechas se acostumbra a recordar a aquellos hijos no nacidos, así como a los niños que murieron antes de ser bautizados, por lo que además de colocar los elementos típicos de un tradicional altar de muertos, también se colocan otro tipo de elementos.

Por otra parte, el 1 de noviembre es dedicado a las ánimas de los infantes fallecidos que sí fueron bautizados, y este es conocido también como el Día de Todos los Santos.

¿Qué se coloca en los altares del Día de Muertos para los bebés no nacidos?

Para honrar las ánimas de los bebés no nacidos y de los niños que no fueron bautizados, las personas ponen altares u ofrendas en los que colocan velas, agua, sal, y flores de cempasúchil.

Estos elementos ayudan a purificar el ambiente, y también ayudan a guiar a las almas que vienen desde el Mictlán, para que estas puedan llegar hasta las ofrendas que colocaron sus familiares y seres queridos en su honor.

Además de estos elementos, también se coloca comida para bebés como papillas, algunas frutas, dulces, leche, flores blancas e incluso algunos objetos como peluches o sonajas.