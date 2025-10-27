¿San Judas Tadeo es bueno o malo? Esta es la verdadera historia

San Judas Tadeo es uno de los santos con más fieles creyentes, sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que por mucho tiempo fue un santo olvidado debido a su nombre.

Actualmente San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas perdidas o el santo de los casos imposibles, por lo que sus fieles creyentes le rezan para pedir que interceda por ellos.

Este santo es celebrado cada 28 de octubre, y en este día se realizan algunas misas en su honor, y también se hacen algunas fiestas con música en vivo y pirotecnia, a las que asisten miles de personas.

Cada 28 de octubre miles de fieles se reúnen para conmemorar el Día de San Judas Tadeo. ı Foto: Cuartoscuro/ Fanny Padilla, La Razón

Muchas de estas personas incluso llevan consigo figuras que representan a este santo, y dichas figuras alcanzan tamaños bastante considerables, mientras que otras son pequeñas.

Sin importar el tamaño de la figura de San Judas Tadeo que lleven los feligreses a estas fiestas, este sato es un símbolo de esperanza y fidelidad para aquellos que le dedican oraciones.

Durante las celebraciones a este santo no sólo se hacen ceremonias religiosas, sino que en ocasiones inclusive se cuenta con música en vivo y pirotecnia.

¿San Judas Tadeo es bueno o malo?

Durante muchos años San Judas Tadeo fue un santo olvidado, y esto se debe a que las personas lo confundían con Judas Iscariote, quien es conocido por ser quien traicionó a Jesús.

San Judas Tadeo fue el último apóstol de la lista de 12 Apóstoles de Jesucristo, y de acuerdo con los relatos religiosos, por su apariencia física era confundido con Jesucristo.

Debido a esto, actualmente este santo es representado con una medalla en el pecho que tiene la imagen de Jesucristo, con la finalidad de que sea diferenciado a pesar de su similitud física.

Esta apariencia similar a la de Jesucristo se debe a que Judas Tadeo era hijo de María de Celofás, quien, de acuerdo con el editorial de la Iglesia Católica Desde la Fe, era pariente de la Virgen María, por lo que San Judas Tadeo era llamado el hermano del señor.

Luego de ser un santo olvidado, los feligreses dirigieron sus rezos a San Judas Tadeo ya que consideraron que este no tendría tantas peticiones, por lo que podría intercedir por ellos más rápido.

Además de eso, también se conoce que los migrantes europeos ofrecían oraciones a este santo, mientras le pedían favores en casos que consideraban difíciles o imposibles tras la depresión de 1929 en Estados Unidos.