¿El cometa 3I Atlas activó el Protocolo de Defensa Planetaria de la NASA? Esto se sabe

El cometa 3I Atlas fue detectado desde julio, sin embargo, últimamente ha despertado dudas y curiosidad entre las personas debido a su trayectoria, pues este objeto estelar ajeno al sistema solar al parecer se encuentra cerca de la Tierra.

Este cometa fue visto por primera vez por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide (ATLAS por sus siglas en inglés) el cual se encuentra ubicado en Río Hurtado, Chile.

Desde su primer avistamiento en Chile, el cometa 3I Atlas ha permanecido en vigilancia por la NASA, quienes han informado que este objeto interestelar se encuentra dentro de la órbita de Marte.

TE RECOMENDAMOS: Objeto interestelar Esta será la trayectoria del cometa 3I Atlas el 29 de octubre

¿El cometa 3I Atlas activó defensa planetaria de la NASA?

Existen especulaciones en incluso afirmaciones sobre la activación de un protocolo de defensa planetaria por parte de la NASA, pues este ha sido visible desde la Tierra e incluso ha sido nombrado la segunda Luna del planeta.

A pesar de las especulaciones, hasta el momento la NASA, no ha informado sobre una posible activación de un Protocolo de Defensa Planetaria, ya que este únicamente es activado cuando un objeto que se encuentre cercano a la Tierra representa un riesgo.

De acuerdo con la información de la NASA, el cometa interestelar 3I Atlas se encuentra aproximadamente a 270 millones de kilómetros de la Tierra, y se estima que este no se acercará a más de 1.8 unidades astronómicas.

Esto quiere decir que, debido a la distancia que existe entre 3I Atlas y la Tierra, este objeto no representa ningún peligro para la Tierra hasta el momento, y se estima que este se mantendrá alejado del planeta.

Imagen ilustrativa de un cometa ı Foto: Especial

¿El comenta 3I Atlas pasará por la Tierra?

El cometa interestelar 3I/Atlas será visible desde la Tierra en los próximos días, debido a que este viaja a una velocidad de aproximadamente 61 kilómetros por segundo

Se espera que la alta velocidad a la que viaja este objeto interestelar aumente conforme se acerque al Sol, y se estima que el 29 y el 30 de octubre este alcance su punto más cercano al Sol.

Debido a esto, el cometa 3I/Atlas será visible en la Tierra de nueva cuenta después de septiembre, y se estima que para principios de diciembre del 2025 se pueda observarse con un telescopio.