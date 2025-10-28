¿Qué es y cómo se usa Grokipedia, la nueva Wikipedia de Elon Musk?

El empresario Elon Musk lanzó una nueva enciclopedia llamada Grokipedia, la cual busca ser la competencia de la muy conocida Wikipedia y ya se encuentra activa para su uso.

De acuerdo con el multimillonario, el equipo detrás de la Inteligencia Artificial de la red social X, de la cual es dueño Elon Musk, también fue el encargado de desarrollar la enciclopedia Grokipedia.

La Inteligencia Artificial que se utiliza en X se llama Grok, y ésta es un robot de chat con el que los usuarios de la red social pueden encontrar respuestas resumidas sobre temas en específico.

Esta IA de X también puede ayudar a generar imágenes y acceder a información, y actualmente está disponible de manera gratuita para los usuarios, sin embargo, la versión gratuita tiene algunas limitaciones.

Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!



The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.



Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.



Foundation. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

¿Qué es Grokipedia?

Grokipedia es la nueva enciclopedia lanzada por el empresario multimillonario Elon Musk, quien señaló que su objetivo principal es tener una colección completa y abierta al público para que puedan obtener información.

Actualmente la enciclopedia digital se encuentra en su versión 0.1, lo que indica que posiblemente continúen haciendo mejoras y añadiendo información para que los usuarios puedan acceder a ella.

Aunque Wikipedia es una enciclopedia que es editada por los usuarios, Grokipedia posiblemente funciona de la misma forma en la que xIA lo hace.

¿Cómo se usa Grokipedia?

Grokipedia cuenta con un diseño bastante simple y minimalista, en el que puedes encontrar una lupa en la que se indica que ese apartado corresponde al buscador de la enciclopedia.

Asimismo, la pantalla inicial muestra que en este momento la v0.1 de Grokipedia cuenta con 885 mil 279 artículos disponibles para su exploración, sin embargo, esta versión únicamente está disponible en inglés.

Esto quiere decir que al colocar un término en español dentro del buscador de Grokipedia los resultados que aparecen con respecto a la búsqueda son en inglés.

A pesar de contar con un número limitado de resultados, y de ser la primera versión que existe de esta nueva enciclopedia, la información que esta arroja sobre distintos temas es bastante amplia.

Ejemplo de busqueda de Grokipedia ı Foto: Grokipedia

Al consultar algún artículo en Grokipedia, contiene enlazadas las páginas web de las que está tomando la información, por lo que si te interesa algún dato en particular de lo que estés consultando basta con hacer clic sobre el número que aparece en la parte superior izquierda.

Además de esto, al iniciar sesión, también puedes acceder directamente al chat de Grok para consultar alguna duda o generar alguna imagen basada en la información que acabas de consultar.