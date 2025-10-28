¿Qué significan las dos lunas que hay en el cielo en la biblia?

En los últimos días se han podido observar dos lunas en el cielo, lo que ha despertado la curiosidad entre la comunidad científica e incluso entre los usuarios de internet, quienes buscan una explicación sobre este fenómeno.

La segunda luna que está acompañando a la Tierra es en realidad el asteroide PN7, y pese a que este pareciera ser la segunda Luna del planeta, realmente se trata de un objeto rocoso que no está ligado gravitacionalmente al planeta Tierra.

Debido a que el asteroide PN7 sí se encuentra orbitando junto a la Tierra alrededor del sol, pero no está unido gravitacionalmente a esta, se le conoce como cuasiluna, y fue descubierto en Hawái a principios agosto del 2025.

Las dos lunas de la Tierra ı Foto: Especial

Debido a este reciente descubrimiento muchos usuarios en internet se han preguntado si las dos lunas tienen algún tipo de relación con la biblia, o si acaso existe un mensaje que sea un presagio de algo que va a ocurrir por este avistamiento.

Pese a estas dudas, las dos lunas no son mencionadas en ningún contexto bíblico, pues las figuras iluminadas del cielo a las que hacen referencia en Génesis 1:16 hacen referencia al Sol y la Luna.

De igual manera se ha buscado una relación entre las dos lunas y las famosas profecías de Nostradamus, que regularmente señalan posibles eventos catastróficos que pueden ocurrir en la Tierra.

Asteroides ı Foto: Especial

En algunos videos que publicaron usuarios en redes sociales se asegura que en una de sus profecías Nostradamus señalaba que “en la noche de las dos lunas la Tierra temblará bajo el peso de la gran marea. De la unión de los astros surgirá el caos, y los hombres mirarán al cielo, temerosos de su destino, y la gran ola cubrirá la Tierra”

En los comentarios de este tipo de videos los internautas también han dejado teorías en torno a eventos astronómicos, y algunos señalan que “para 2043 pasará el hercolubus entre Júpiter y el Sol, los terrícolas veremos dos lunas en el firmamento, habrá muchos desastres mundiales”

Incluso existen videos en los que se recomienda a los usuarios no mirar directamente las dos lunas en el cielo, y en caso de presenciarlas les recomiendan regresar a casa, apagar los dispositivos electrónicos y no mirar hacia afuera.

Pese a esto, las teorías que son señaladas no han sido confirmadas, ya que no cuentan con un respaldo científico, y estas surgen de nueva cuenta cada que se puede observar una nueva cuasiluna en el cielo.