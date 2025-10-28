WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares Android y iOS el 31 de octubre

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en México y otras partes del mundo. No es para menos: es sencilla, intuitiva, gratuita y permite cientos de opciones de personalización, como stickers, avatares, envío de audios y mucho más.

Cada cierto tiempo, WhatsApp recibe nuevas actualizaciones, que no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que lo hacen más pesado y exigente, especialmente para los teléfonos antiguos.

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares.

Por ello, cada mes se publica una lista de los teléfonos celulares en los que dejará de funcionar, pues su sistema operativo es incompatible con las nuevas y más modernas versiones de esta aplicación de mensajería.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp el 31 de octubre de 2025?

Cada cierto tiempo, WhatsApp se actualiza para ofrecer más y mejores características a sus usuarios. Sin embargo, aunque esto mejora la experiencia de la aplicación, la vuelve más pesada y exigente.

¿Quieres seguir usando WhatsApp? Ojo a este dato. ı Foto: Especial

Por lo anterior, algunos teléfonos celulares, especialmente los más antiguos, dejan de soportar la aplicación, por lo que se pide que se actualice a un sistema operativo más nuevo o, en su defecto, se adquiera un nuevo teléfono celular si se quiere seguir usando el programa.

Los celulares en los que WhatsApp funcionará hasta el 31 de octubre de 2025 para, después, dejar de hacerlo, son:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola : Moto G (primera generación), Moto E (2014)

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Huawei : Ascend Mate 2

HTC : One M8

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Si tienes uno de estos celulares, a partir del 1 de noviembre de 2025 ya no podrás usar WhatsApp, a reserva de que actualices el sistema a uno más reciente (lo cual no siempre es posible, debido a limitaciones de los equipos).

Ya viene el Buen Fin: ¿hora de comprar un nuevo celular? ı Foto: Cuartoscuro

En todo caso, es recomendable que, si quieres seguir usando la aplicación de mensajería, adquieras un equipo más nuevo.

Te recordamos que el tercer fin de semana de noviembre se celebra el Buen Fin, una jornada a la que se suman miles de tiendas en México para ofrecer descuentos y promociones. ¡Aprovecha y compra un celular nuevo!

