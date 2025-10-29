¿A qué hora es el Admin Abuse en roba de Brainrot HOY 29 de octubre?

El esperado evento de Admin Abuse sucedió el día de ayer en el ya tradicional Taco Tuesday, sin embargo, para quienes no pudieron ingresas a Roblox, afirman que habrá un nuevo evento este miércoles.

¡Así como leíste! Se prevé un nuevo Admin Abuse este miércoles 29 de octubre por lo que muchos ya se encuentran ansiosos por participar.

Debes recordar que por lo general el Admin Abuse dura corto tiempo por lo que debes saber exactamente en qué momento es ideal participar para poder adquirir la mayor cantidad de dinero.

Don't forget to follow the Admin Abuse Event on Roblox pic.twitter.com/BAJkPhhpc8 — AMTC (@Roblox_AMTC) October 29, 2025

¿A qué hora Admin Abuse?

El abuso administrativo del “Martes de Tacos” se ha vuelto una tradición y los horarios de este evento han sido estandarizados cada vez más, haciendo que los jugadores puedan acceder con tiempo al servidor.

Este miércoles tendría lugar un Admin Abuse dependiendo de tu zona horaria, pues mientras para algunos es en martes por la noche para otros es en miércoles por la mañana.

Por otro lado, muchos afirman que este miércoles habrá un nuevo Admin Abuse independiente del Martes de Tacos, sin embargo, aún no hay algún anunció oficial en el servidor de Discord, ni tampoco alguna lista oficial de horarios confirmados.

ADMIN ABUSE IN 1 HOUR AND 30 MINUTES GET READY



EARLY BIRDS WILL BE HAPPENING IN 30 MINUTEShttps://t.co/8W8ikJyaaN — Tow3r (@MXXXARIO) October 28, 2025

¿Cómo jugar en el Martes de Taco?

Cuando comienza el evento del Admin Abuse, se lanzan ‘tacos’ hacia los Brainrot, por lo que se da la característica de generar el triple de dinero.

Además, durante este evento tendrás la oportunidad de conseguir Dioses de la Locura o un Golpe Cerebral Secreto, o bien se pueden activar más mutaciones.

El día de este evento suele haber muchas sorpresas para los jugadores por lo que te recomendamos conectarte con tiempo y divertirte mucho obteniendo algunas de las mejores recompensas de Roblox.

See you Saturday at 3 PM EST 🎃 pic.twitter.com/aMd31GMOf1 — Sammy (@SpyderSammy) October 25, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT