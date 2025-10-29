Crucero abandona a mujer de 80 años en una isla y ella muere trágicamente

La empresa Coral Expeditions coopera con las autoridades mientras se investiga el incidente

Una mujer australiana de aproximadamente 80 años falleció después de quedarse rezagada durante una excursión organizada por el crucero Coral Adventurer, que opera la compañía Coral Expeditions.

El incidente ocurrió el sábado 25 de octubre, durante una caminata hacia Cook’s Look, un punto panorámico en la isla Lizard, parte de la Gran Barrera de Coral. Según informes, la mujer solicitó detenerse para descansar durante la excursión y posteriormente no regresó al grupo.

El crucero partió de la isla sin percatarse de su ausencia, y la desaparición de la pasajera fue reportada aproximadamente cinco horas después, cuando no se presentó a la cena a bordo. La búsqueda se realizó con apoyo de helicópteros y equipos de emergencia. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en la isla.

Las autoridades locales calificaron la muerte como “repentina y no sospechosa”. La Australian Maritime Safety Authority (AMSA) abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y si se cumplieron correctamente los protocolos de seguridad y conteo de pasajeros durante la excursión.

La empresa Coral Expeditions emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de la pasajera y confirmando que coopera plenamente con las autoridades. El CEO de la compañía, Mark Fifield, indicó que brindan apoyo a la familia mientras se lleva a cabo la investigación.

El crucero Coral Adventurer cuenta con una capacidad de aproximadamente 120 pasajeros y realiza recorridos por la región de la Gran Barrera de Coral, incluyendo paradas en Lizard Island.

La compañía señala que las excursiones pueden implicar terrenos irregulares y requieren movilidad moderada por parte de los pasajeros.

Este caso ha generado atención en medios internacionales, mientras las autoridades continúan analizando los procedimientos del crucero y la secuencia de eventos que llevaron a la tragedia.

Por ahora, no se han identificado indicios de delito, y la investigación oficial determinará si hubo algún tipo de negligencia o incumplimiento de protocolos de seguridad.

MSL