Trabajadora de Ayuntamiento de Puerto Vallarta se disculpa tras ser ‘exhibida’ en show de Franco Escamilla

Durante uno de sus shows, el comediante regiomontano interactuó con una asistente identificada como Natalia Montaño Ruelas, quien afirmó trabajar en el Ayuntamiento local, aunque no supo explicar con claridad cuál era su función.

En la grabación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales el comediante le pregunta directamente a qué se dedica, a lo que Natalia responde entre risas: “Pues me la paso bien [...] tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando.”

Ante la sorpresa del público, Franco Escamilla le insiste: “¿Y qué dice tu gafete?” a lo que ella contesta: “No sé.”

Esta situación generó indignación entre los internautas, al considerar una falta de respeto total la actitud de Montaño pues afirman que ‘no se nota’ que es auxiliar de Recursos Humanos.

Natalia Montaño Ruelas, servidora pública del municipio de Puerto Vallarta, se volvió viral tras aparecer en un video con Franco Escamilla 🎤. Durante la entrevista, al ser cuestionada sobre sus funciones en el Ayuntamiento 🏛️, respondió con humor que “me la paso bien” 😅,… pic.twitter.com/IP0ELaBB30 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2025

Natalia pide disculpas

Luego de ser tundida en redes sociales la funcionaria pública compartió un video en el que afirmó haber aprendido a cuidar sus palabras y aseguró que su trabajo habla por sí mismo.

“Me queda claro que hay personas que buscan cualquier cosa para afectar a la administración y confundir a la sociedad”, dice Montaño en el video.

Además, reafirmó que cree en los espacios ganados por las mujeres ‘con profesionalismo y talento’.

“Ofrezco de todo corazón una disculpa sincera a quien pudo haberse confundido con este fragmento y estoy totalmente dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia”.

Refrendó su compromiso de continuar en sus labores de servicio en el municipio para todos los pobladores de Puerto Vallarta.

💬Natalia Montaño Ruelas, la trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, que se hizo viral tras una intervención en el show de Franco Escamilla, ya salió a ofrecer disculpas y dar su versión de los hechos, donde asegura que el evento es "100 por ciento comedia y… pic.twitter.com/cWH3DJ8NvX — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT