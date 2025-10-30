Durante esta temporada las fiestas de Halloween comienzan incluso desde antes del 31 de octubre, y sin duda este fin de semana podrías tener programada alguna reunión con tus amigos.

En caso de que te invitaran de último momento o no recordabas que te habían invitado, estos son cinco disfraces que tal vez puedes recrear con ropa que tengas en casa.

Para poder recrear estos disfraces solamente necesitas rescatar los elementos característicos de los personajes que son reconocidos por las series o películas en las que aparecen

5 disfraces de último momento para fiesta de Halloween

Disfraz de Juan Carlos Bodoque de 31 minutos: Este reportero que marcó la infancia de muchas personas es reconocido por su característica playera a rayas y su color rojo vibrante, por lo que solo necesitarás pintura roja, pintura amarilla para su icónica y distinguible nariz.

También puedes usar orejas de conejo rojas y unas medias del mismo color, o simplemente una falda o pantalón negro y no puede faltar la distinguible playera a rayas blanco con negro.

Disfraz de último momento para Halloween ı Foto: Redes Sociales

Disfraz de Mavis: La hija de Drácula de la película Hotel Transylvania puede ser una gran opción, pues para disfrazarte como Mavis requieres pocos elementos.

Unicamente necesitas un vestido negro, medias a rayas rojas con negro, unos tenis rojos y opcional puedes ponerte unos colmillos, pero si no los tienes no hay problema, con maquillarte como ella este disfraz será reconocible.

Chicken Little: El disfraz de Chicken Little a demás de ser sencillo también podrá hacerte destacar e incluso sacarle unas risas a quienes recuerden esta película animada.

Para este disfraz solo necesitas una playera a rayas verde con verde oscuro, unos shorts color café y unos zapatos o tenis de color naranja para simular las patas del pollito.

También puedes utilizar una diadema para simular su cresta o algún elemento rojo como un listón o una diadema.

American Phsyco: Un disfraz fácil de hacer es el de Christian Bale de la película o Psicópata americano (American Psycho) para esto solo necesitas una corbata roja, una camisa blanca, un traje sastre negro o una falda y saco negros.

Un elemento que no puede faltarte es el icónico impermeable transparente y los audífonos de cable, y si eres una persona creativa también puedes hacer un hacha falsa con cartón u otros materiales para darle el toque final.

Personajes de Mía Goth: Sin duda alguna la actriz Mía Goth es reconocible por sus papeles en películas de terror, y tanto Pearl como Maxine son dos disfraces que tal vez puedas recrear con ropa que tienes en tu armario.

Para el disfraz de Pearl requieres un vestido rojo, unas botas negras y un moño azul, y si quieres puedes comprar un hacha falsa o hacerla con algunos materiales que tengas en casa.

Para disfrazarte de Maxine Minx requieres un overol de mezclilla, si tienes uno que sea de short esto le daría un toque increíble, y también necesitas unas botas vaqueras color café.

Sin duda alguna un imprescindible para que se entienda la referencia a este personaje, el maquillaje es la clave, por lo que requieres ocultar tus cejas o maquillarlas con correctos y usar una sombra azul cielo bastante marcada.

Alguno de estos disfraces puede sacarte de un apuro para que puedas recrear algún disfraz de último momento para las fiestas de Halloween o Día de Muertos, o tal vez te funcionen para recordar algún personaje de tu película de terror favorita.