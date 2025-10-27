¿Trump prohíbe el Halloween en Estados Unidos? Esto se sabe del VIDEO donde firma veto

¿Trump prohíbe el Halloween? Esto se sabe de la "aterradora" noticia.

Si vives en Estados Unidos y ya estabas preparando los disfraces, las decoraciones tenebrosas y los dulces, ¡tenemos malas noticias! En días recientes se ha difundido una noticia de que el presidente Donald Trump ha considerado esta celebración “satánica” y la ha prohibido, pero ¿es verdad?

Un “terrorífico” video se ha difundido en redes sociales, en donde el presidente estadounidense Donald Trump firma un decreto donde prohíbe la celebración de Halloween a nivel nacional, lo cual afecta a cientos de familias que esperan año con año esta celebración.

Con disfraces y decoraciones escalofriantes, Halloween es una de las tradiciones más populares en Estados Unidos y México. ı Foto: Public Domain Pictures

Además, Halloween es una tradición que ha pasado a México por influencia directa, por lo que ¿se podría prohibir en nuestro país también! Calma, porque la verdad detrás de esta aterradora noticia es muy diferente.

Esto se sabe de la prohibición de Trump al Halloween

Aunque Estados Unidos es un país laico, es profundamente religioso (basta ver la leyenda “In God We Trust”, traducida como “Confiamos en Dios”, impresa en los dólares).

Además, el presidente Donald Trump, como otros políticos republicanos, ha impulsado valores religiosos, y se ha referido a principios católicos en varios de sus discursos.

Por lo anterior, es comprensible que Trump, siendo un personaje tan radical, haya intentado prohibir el Halloween por ser una celebración “profana” o, en términos coloquiales, “satánica”.

En fotografía de archivo, Trump firmando una orden ejecutiva. Foto›AP

Así quedó demostrado en varios videos que circularon en redes sociales donde, mediante un formato de noticias, se mostró el momento en el que Trump firma un decreto para prohibir la celebración de Halloween a nivel nacional.

Sin embargo, este video es falso, y es una edición hecha con fragmentos de discursos pasados del presidente, con una voz de fondo que aparenta ser una presentadora de noticias.

Trump prohíbe la fiesta de Halloween, una fiesta que valoriza el miedo.

Lo que no sabe mucha gente es que Halloween es una fiesta pagana que la elite satánica aprovecha para hacer sacrificios, increíble pero cierto 😉

Todo esto saldrá a la luz muy pronto 🙏💪💪💪 👏👏👏👏 pic.twitter.com/tYgLly5jjy — Carmen (@CarmenVerdadera) October 24, 2025

En ningún momento, Trump ha anunciado oficialmente la prohibición de esta fiesta, ni existe una entrada en el Registro Federal ni en la Casa Blanca sobre el veto a esta tradición.

Además, Trump no cuenta con la autoridad necesaria para realizar una prohibición de este tipo. Incluso, él mismo ha celebrado Halloween en la Casa Blanca junto a su esposa Melania.

Donald y Melania Trump celebrando Halloween en la Casa Blanca. ı Foto: Casa Blanca (vía Flickr)

Sin embargo, como han remarcado medios especializados, es un hecho que, este año, Halloween no estará prohibido, pero sí limitado, debido a que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense han encarecido productos básicos de esta temporada, como disfraces o decoraciones.

Particularmente, estos impuestos afectan a Estados Unidos, si bien los gravámenes suelen impactar en el comercio global, por lo que, muy probablemente, en México también vivamos un Halloween más caro este año.

