El 1 de noviembre es uno de los días más característicos de las celebraciones y tradiciones por el Día de Muertos, y en este día las niñas y los niños acostumbran a salir a pedir dulces.

Durante el 1 de noviembre, que es conocido como el Día de todos los Santos, las niñas y los niños salen a las calles a pedir calaverita, por lo que algunos se disfrazan para poder recibir dulces cerca de sus hogares.

Sin duda alguna los disfraces más comunes en esta época son los de catrin y catrina, de princesas, de super héroes o de personajes de películas de terror, pero si necesitas improvisar un disfraz para pedir calaverita este Día de Muertos, estas son cinco opciones sencillas.

5 disfraces sencillos de niño para Día de Muertos

Miguel de la película coco: Sin duda alguna un disfraz fácil y rápido de hacer es el de Miguel de la película Coco, pues este consiste únicamente en una sudadera roja con líneas blancas, un pantalón de mezclilla y el característico maquillaje del personaje.

Disfraz para pedir calaverita el Día de muertos ı Foto: Redes Sociales

Bob Esponja y Patricio Estrella: Si quieres un disfraz para que dos niños vayan combinados puedes optar por uno de estos emblemáticos personajes, pues solo necesitas algunas prendas.

Para el disfraz de Bob Esponja necesitas un short café, una playera o camisa blanca, unas calcetas blancas y una corbata roja, y para Patricio requieres una playera rosa y un short verde al que puedes pintarle las características flores moradas.

Don Ramón del Chavo animado: Para el disfraz de Don Ramón únicamente se necesita de una playera gris, un pantalón de mezclilla y el característico bucket hat de mezclilla y el bigote.

En caso de no tener el sombrero de pescador puedes hacerlo con cartulina de color azul cielo al igual que el bigote de Don Ramón.

Momia: Uno de los típicos disfraces fáciles de hacer y que te sacan de apuro es el de momia, pues solo necesitas de una venda pegada sobre ropa negra u oscura para dar un buen efecto.

Para darle un toque diferente puedes ensuciar un poco las vendas con tierra de maceta o con pintura color café, esto hará que parezcan viejas o que la momia acaba de salir de su tumba.

Hombre o mujer invisible: Para este disfraz únicamente necesitas ropa que utilice diariamnente y una playera o camisa a la que le puedas cortar un huequito, pero el toque se lo dará una chamarra, camisa o saco de manga larga.

Para hacerlo solo debes colocar el cuello de la playera o camisa en la cabeza del niño para ver a qué altura debes hacer los huequitos de los ojos, para dar la ilusión de que un sombrero o gorra y unos lentes flotan debes hacer una estructura de cartón que simulen unas hombreras

Los lentes y el sobrero o gorra puedes sostenerlos con un alambre o un palito de plástico en amarrado con cinta adhesiva en la espalda de quien va a utilizar este disfraz.

