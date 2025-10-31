Ante el polémico caso de doña Lety y Jaime Toral, salió a la luz nuevamente que la pareja sentimental del influencer señalado por secuestro permanece desaparecida desde el año 2024.

Según reportes, no se ha tenido rastro de la joven desde entonces, lo que ha generado preocupación y especulaciones en redes sociales sobre su paradero. Algunos usuarios temen que el hombre también la haya secuestrado. Conoce lo que se sabe del caso.

Novia de Jaime Toral está desaparecida desde 2024

La joven que presuntamente tuvo una relación con Jaime Toral, conocido por las acusaciones de secuestro en su contra, es Rosa Elena Pimienta Santos. Al momento de su desaparición, el 4 de febrero del año pasado, tenía 18 años.

Fue vista por última vez en Tantoyuca, Veracruz, sitio de donde también es originario el influencer. La mujer mide aproximadamente 1.60, ojos color café oscuro y cabello negro largo y lacio.

Tras su desaparición su familia acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a denunciar. Se activó el Protocolo Alba, este es un mecanismo implementado en México para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, con el objetivo de proteger su vida y bienestar.

De acuerdo con la información de redes sociales de la FGE, Rosa Elena Pimienta Santos aún no ha sido encontrada.

Se solicita su colaboración para la localización de Rosa Elena Pimienta Santos pic.twitter.com/dHyDZ47PPO — Protocolo Alba Fiscalía Veracruz (@ProtocoloalbaV) September 10, 2024

Ofrecen recompensa por Jaime Toral

De manera oficial, las autoridades acusan a Jaime Toral del delito de trata de personas. En septiembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional lograron rescatar a doña Lety, quien declaró haber sido privada de su libertad y obligada a participar en grabaciones de contenido que el hombre monetizaba.

La noticia generó gran impacto entre los seguidores del youtuber, pues la señora ganó fama a nivel internacional.

No obstante, el acusado defendió su inocencia y aseguró que “doña Lety vivía junto con todos nosotros”, refiriéndose a que formaba parte de su entorno familiar.

La FGE emitió recientemente una ficha de búsqueda de Jaime Toral en la que se ofrece una recompensa de 350 mil pesos a la persona que brinde información sobre el paradero del influencer.

“La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas”, se lee en la comunicación publicada en redes sociales por las autoridades del estado de Veracruz.