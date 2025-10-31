Turista extranjero confunde a ‘Jason’ con asaltante en Oaxaca

Las celebraciones del Día de Muertos en Oaxaca suelen ser una mezcla vibrante de tradición, color, música y, por supuesto, disfraces. Sin embargo, este año un momento inesperado se volvió viral: un turista extranjero confundió a un hombre disfrazado de Jason Voorhees, el temido asesino de la saga Viernes 13, con un asaltante real.

El episodio, captado en video y compartido en mediante redes sociales, muestra al turista caminando por una de las calles del estado, cuando de pronto aparece un sujeto con máscara blanca, sudadera blanca y una motosierra de utilería.

En cuanto el visitante lo ve, levanta las manos y retrocede aterrado, pensando que estaba a punto de ser víctima de un robo. Su pareja, que lo acompañaba, también se muestra visiblemente nerviosa.

El hecho ocurrió en pleno centro de Oaxaca, donde cientos de personas se congregaban para disfrutar del ambiente festivo.

El disfrazado de Jason formaba parte los muchos ciudadanos que cada año salen a mostrar sus atuendos inspirados en personajes del terror y la cultura popular.

El video ha provocado risas, memes y comentarios de todo tipo. Algunos usuarios escribieron cosas como: “Pobre turista, no sabía que en Oaxaca hasta Jason sale a bailar con los muertos”, mientras otros señalaron que el malentendido fue comprensible: “Imagínate venir de fuera, ver a alguien con una motosierra y una máscara… cualquiera se espanta”.

Aunque la situación no pasó a mayores y el “Jason oaxaqueño” siguió su camino sin problema, el clip ya acumula miles de reproducciones y se ha compartido ampliamente en redes sociales.

Este episodio refleja cómo las celebraciones mexicanas del Día de Muertos se han convertido en un espacio donde lo tradicional y lo moderno conviven, integrando disfraces de figuras clásicas del terror con símbolos autóctonos.

También recuerda a los visitantes extranjeros que, en México, las calles se llenan de vida, color… y a veces de sustos.

Porque si algo demuestra esta divertida confusión es que en Oaxaca, durante el Día de Muertos, hasta los fantasmas y asesinos de película tienen espíritu festivo.

MSL