Gabriela Jiménez Godoy se disfraza de ‘batichica’ | FOTOS

Luego de haber protagonizado un video viral por tener una disputa con la diputada Jessica Saiden para estar junto a Omar García Harfuch, la diputada Gabriela Jiménez Godoy se disfrazó de ‘batichica’.

Hace unos días la diputada Gabriela Jiménez y la diputada Jessica Saiden protagonizaron un video se hizo viral en redes sociales, pues ambas aparecen teniendo una disputa para ver quién iba a estar a un costado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El secretario de seguridad se encontraba dando una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, y mientras esto sucedía, a su costado se encontraban el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y la diputada Jessica Saiden.

A un costado de Ricardo Monreal aparece la vicecoordinadora del grupo parlamentario Morena, Gabriela Jiménez Godoy, quien camina hacia Jessica Saiden para pedirle que se mueva, pues de acuerdo con la diputada, por protocolo ella debería estar a un costado del secretario de Seguridad.

Luego de que ocurriera esto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal juntó a ambas diputadas para que pudieran tomarle una fotografía juntas y, mientras esto sucedía, las llamó ‘batichicas’

Este apodo hace referencia al apodo que algunas personas en redes sociales le han puesto a Omar García Harfuch, quienes señalan que el secretario de seguridad es ‘Batman’, y es por esto por lo que Ricardo Monreal puso este apodo a ambas diputadas.

Gabriela Jiménez, Ricardo Monreal, y Jessica Saiden ı Foto: Especial

Gabriela Jiménez Godoy se disfraza de ‘batichica’

Luego de recibir este apodo por parte de Ricardo Monreal, la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, publicó unas fotografías en las que aparece disfrazada de ‘batichica’.

En su publicación, Gabriela Jiménez señala que acudió con sus hijos a la colonia Santiago Huilotla ubicada en la alcaldía Azcapotzalco para celebrar el Día de Muertos el 31 de octubre.

En las fotografías la diputada aprece acompañada con personal de su equipo, así como personas y niñas y niños que se encontraban disfrazados en la alcaldía de la que es diputada.

“Vestida de Batichica, quiero recordar que todas las mujeres somos heroínas, luchando siempre por la justicia y el bienestar de nuestras comunidades” apuntó la diputada, quien también escribió que es importante fomentar las tradiciones.

En los comentarios, los usuarios la criticaron negativamente al señalar que su disfraz “nada tiene que ver con nuestras tradiciones, mientras que otros señalan que “no recurra a que la humillación de parte de su coordinador la quiera convertir en palanca mercadológica”.

Gabriela Jimenez Godoy se disfraza de 'batichica' ı Foto: X:@GabyJimenezMX

