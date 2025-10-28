Captan pleito entre diputadas de Morena durante conferencia de Harfuch | VIDEO

Omar García Harfuch es uno de los personajes más relevantes de la política mexicana contemporánea, pues es quien dirige la estrategia de seguridad del país, cuya renovación es uno de los pilares de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo anterior, Harfuch es uno de los rostros más populares entre la ciudadanía mexicana, aunque aparentemente también al interior del partido en el poder, Morena, como quedó captado en un video que circuló en redes sociales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

En el mismo, se aprecia cómo dos legisladoras del guinda supuestamente pelean por estar cerca del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto sabemos del material que circuló en medios digitales.

Diputadas Gaby Jiménez y Jessica Saiden pelean frente a cámara

En redes sociales, se difundió un video que capta un momento de la conferencia de prensa que ofreció García Harfuch al término de su comparecencia en la Cámara de Diputados, el lunes 27 de octubre.

Ricardo Monreal (der.) y Omar García Harfuch (izq.). ı Foto: Cuartoscuro

En este material, se aprecia cómo, a punto de comenzar la conferencia, la diputada Jessica Saiden, de Morena, se encuentra al lado del titular de la SSPC. Incluso, en un acto de generosidad, Saiden le acomoda el micrófono al secretario de Seguridad.

Sin embargo, en ese momento, Gaby Jimenez, también diputada por Morena, se acerca a su compañera de bancada e intenta colocarse por la fuerza en el espacio entre ella y Omar García Harfuch, presumiblemente para ser ella quien esté al lado del secretario.

Al centro, Omar García Harfuch; a la izquierda, Ricardo Monreal; a la derecha, la diputada Jessica Saiden. ı Foto: Cuartoscuro

En el video se aprecia un discreto forcejeo entre ambas diputadas. Mientras Gaby Jiménez intenta colocarse en el lugar al lado de Harfuch, Jessica Saiden no lo permite y le dirige unas palabras al oído de su compañera.

Al término de la escena, Saiden queda con un semblante visiblemente molesto, mientras Jiménez regresa a su lugar, al lado del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Absolutamente ridículo el pleito frente a cámaras entre las diputadas @GabyJimenezMX y @JessiSaiden por ver quién se quedaba junto a @OHarfuch.



“Papi @RicardoMonrealA, papi… no se quiso quitar. Dile algo, dile que se quite esa perra… yo quiero estar junto a Omar”.



Estas son… pic.twitter.com/OgOHUMAnNx — El Jefa𝕏o (@EIJefeDiego) October 28, 2025

¿Será que las diputadas pelearon por estar al lado de Omar García Harfuch? Antes del pleito, el video captó a Jiménez hablando con Monreal Ávila, quien con su dedo le señaló el lado donde se ubicaba Jessica Saiden.

Parece que el mismo Monreal le pidió a la diputada que se cambiara de lado. Además, Jiménez es vicecoordinadora de Morena en Diputados, por lo que se presume que, tal vez, habría querido ocupar el otro lugar al lado de Harfuch por una cuestión de jerarquía.

Agradezco a nuestro Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, por la reunión de trabajo que tuvimos el día de hoy. La integridad de las y los mexicanos son prioridad para nuestra Presidenta @Claudiashein #estrategianacionaldeseguridad 🇲🇽 pic.twitter.com/WCZsNolKeV — Jessica Saiden Quiroz (@JessiSaiden) May 7, 2025

Sin embargo, quien ganó la pelea fue, evidentemente, Jessica Saiden, quien incluso presumió su foto al lado de García Harfuch en sus redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am