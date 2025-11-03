El 20 de noviembre se celebra el Aniversario de la Revolución Mexicana, pues luego del conflicto armado que inició en 1910, se logró romper con el largo periodo en el que Porfirio Díaz estuvo en el poder.

Porfirio Díaz ocupó el cargo de presidente de México por 30 años, y a pesar de que durante este periodo se dio un gran crecimiento económico en el país, durante este periodo existía una gran desigualdad social.

Durante este periodo conocido como el porfiriato, al menos el 80 por ciento de la población era analfabeta, esto quiere decir que no recibían ningún tipo de educación académica.

Fue por este y muchos otros factores que el pueblo se levantó en armas para lograr la revocación de mandato de Porfirio Díaz, y luego de varios enfrentamientos, se logró que el 25 de mayo de 1911 este renunciara a la presidencia.

5 adornos fáciles para el 20 de noviembre

Para conmemorar esta fecha, algunas escuelas adornan las aulas, por lo que estas son 5 ideas de adornos fáciles para las escuelas y aulas.

Decoración de puertas:

En las puertas de los salones de clase se pueden colocar adornos alucivos a la Revolución Mexicana, como sombreros, bigotes, la bandera tricolor, o la representación animada de un caudillo.

Decoracion para el 20 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

Decoración con globos:

Con globos verdes y macetas o vasos de unicel se puede hacer un adorno de cactus, únicamente se requieren al menos dos o tres globos de color verde inflados de distintos tamaños.

Los gobos se colocan en forma de cactus, y se les pinta alrededor una V con marcador negro para simular las espinas del cactus, opcionalmente se pueden colocar flores de papel china en color rojo en la punta del cactus.

Bandera en el pizarrón:

Para hacer una actividad con los alumnos, se puede dibujar y recortar la silueta de las manos de las y los estudiantes en hojas de color verde, blanco y rojo respectivamente.

Luego, en una superficie rectangular, se pueden colocar las manos pegadas hasta llenar el espacio y encima pegarle el escudo mexicano encima para simular la bandera de México.

Pizarrón con personajes de la Revolución Mexicana:

Para este adono también se puede incluir a las y los estudiantes, pidiendo que cada uno dibuje o coloree un personaje que participó en la Revolución Mexicana, y mientras se relata lo que hizo cada uno, pueden irlos colocando en salón o en un pizarrón.

Pared para tomar foto:

Si se tiene pensado hacer un festival o desfile por el 20 de noviembre se puede poner un fondo para fotografías, para esto solo se requiere papel china o papel crepé, papel dorado o cartlina amarilla y un sombrero

Se necesita hacer tiras de papel en color verde, blanco y rojo y colocarlas en el fondo para simular una pared, y también se tiene que hacer una cadena de papel dorado o cartulina amarilla, y en medio se debe colocar un sombrero.