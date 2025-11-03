Música para tabla ritmica y bailables por festivales del 20 de noviembre

Las celebraciones del 20 de noviembre se realizan debido a que este día es el Aniversario de la Revolución Mexicana, ya que luego de un conflicto armado, se logró que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia que había ocupado durante 30 años.

Con esta lucha armada que inició en 1910, y la cual que fue encabezada por Pascual Orozco, Francisco “Pancho” Villa, y Emiliano Zapata, se logró que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia y que Francisco I. Madero fuera electo.

Fue Francisco I. Madero quien prohibió la reelección, y quien también estableció que los ciudadanos serían quienes eligieran a los representantes políticos con el sufragio popular.

Luego de que Madero ocupara la presidencia, el grupo liderado por Emiliano Zapata se levantó contra él, pues este no habría instaurado la reforma agraria.

Debido a esto, en 1911 se desconoció el gobierno de Francisco I. Madero en 1911 con la firma del Plan de Ayala, y en este también se hacía un llamado al enfrentamiento armado para recuperar las tierras que pertenecían a los campesinos.

Además de Zapata y el sector agrario, los habitantes del norte de México estaban inconformes con las reformas del gobierno de Madero, por lo que el ejército del general Pascual Orozco también se levantó en contra de la gestión del entonces presidente.

Luego de que se desembocaran muchos enfrentamientos armados en el país, en 1917 se logró la promulgación de la Constitución, en la cual se reconocía el derecho de los trabajadores, y hasta ahora esta constitución sigue vigente.

Revolucion Mexicana ı Foto: Especial

Música para tabla ritmica del 20 de noviembre

Por el Aniversario de la Revolución Mexicana, en algunas escuelas se llevan a cabo festivales, y en estos festivales algunos profesores y profesoras ponen coreografías de bailables y tablas rítmicas.

Las tablas rítmicas son una rutina de ejercicios combinada con danza y, en ocasiones, algunos ejercicios de gimnasia en los que se utilizan elementos como aros, listones u otros elementos.

Estas son 5 canciones típicas que puedes utilzar en las tablas rítimicas o bailables del 20 de noviembre:

La Adelita de Amparo Ochoca La cucaracha de Inti Illimani El Zapatista de Antonio Aguilar El Corrido de Pancho Villa de Amparo Ochoa La Marieta de los hermanos Juan y David Záizar

